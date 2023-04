Großen Generationenwechsel vollzogen

Höpfingen. Ein großer Generationenwechsel vollzog sich nach fast 40 Jahren beim Förderverein „Große Sporthalle“, dessen Mitgliederversammlung am Samstag in der Bürgerstube stattfand: Die Nachfolge des Vorsitzenden Ehrenfried Scheuermann tritt André Kaiser an, Stellvertreter ist Manuel Nohe.

Ehrenfried Scheuermann leitete den Nachmittag ein. „Keiner hatte die Absicht, 37 Jahre im Amt zu bleiben – es hatte sich einfach verselbstständigt und lief solide“, blickte er zurück. Dennoch sei ein Generationenwechsel erstrebenswert, um den Verein in die Zukunft zu tragen. Die Veranstaltungen bezeichnete er als gelungen – nach Corona hatte man zumindest das Maibaumstellen ausgerichtet und die jährliche Spende von 8000 Euro an die Gemeinde Höpfingen übergeben, einzig der Skibasar hatte noch nicht wieder stattgefunden. „Das Geld gewährleistet die weiterhin kostenfreie Nutzung der großen Sporthalle“, so Scheuermann. In eigener Sache dankte er seinen engagierten Mitstreitern inklusive Kassenwart Roland Stolz, der ausführlich über die Finanzlage informierte. Er dankte für die Spenden und rief die „super gut gelaufene“ Maibaum-Aktion mit zahlreichen Besuchern in Erinnerung. Die Kassenprüfer Carsten Hauk und Helmut Häfner verwiesen auf lückenlose Buchführung.

Nach der Entlastung erfolgten die Neuwahlen, die trotz Neubesetzung nahezu aller Ämter zügig verliefen. Den neuen Vorstand bilden Vorsitzender André Kaiser, stellvertretender Vorsitzender Manuel Nohe und die Beiräte Steven Bundschuh, Christel Hauk, Julian Hauk, Stefan Kaiser, André Kuschel, Willi Müller, Gundolf „Rotschi“ Nohe, Kordula Rabel, Ehrenfried Scheuermann, Jochen Schmid, Roland Stolz und kraft Amtes Bürgermeister Christian Hauk. Kassenprüfer bleiben Carsten Hauk und Helmut Häfner. Der Posten des Kassiers wurde nicht besetzt, doch werde es eine zeitnahe Lösung geben.

Abschließend ergriff der bisherige dritte Vorsitzende Stefan Kaiser das Wort: Er würdigte die immense ehrenamtliche Leistung Ehrenfried Scheuermanns, der den im Dezember 1985 ursprünglich von Günther Kuhn initiierten Förderverein 37 Jahre lang führte. Der Verein trug maßgeblich zur Verwirklichung der großen Sporthalle im Jahr 1991 bei: Dank zahlreicher Mitglieder sowie etlicher besonderer Veranstaltungen wie Skibasare seit 1987, die 1992 eingeführten Maibaum-Aktionen und die Cafébar am Weihnachtsmarkt seit 1997 entlastet er die Gemeinde und ermöglicht Sport für alle. ad