Zahl der Mitglieder gestiegen

Walldürn. Wahlen, Berichte und Ehrungen prägten den Verlauf der Generalversammlung des Reitclubs „Auerberg“ Walldürn im Gasthaus „Hirsch. Im Amt als Vorsitzende bestätigt wurde Heike Mürmann.

Heike Mürmann sagte in ihrem Bericht, das zurückliegende Vereinsjahr ein wieder sehr ruhiges Vereinsjahr, doch durften nach dem Abklingen der Corona-Pandemie endlich auch wieder Turniere und Reitertage stattfinden. Nach und nach gab es wieder mehr Veranstaltungen, so dass 2023 wieder mit einer Normalisierung des Vereinsgeschehens gerechnet werden kann. Erfreut war sie über einige Neumitglieder, so dass die Vereinsmitgliederzahl nun 90 beträgt – mit steigender Tendenz.

In einem Ausblick auf 2023 nannte sie als geplante Vorhaben einen auf den 15. April terminierten „Tag der Physiotherapie“ mit der Physiotherapeutin Sarah Bucher auf der Hof der Vorsitzenden, ferner einen im Jahresverlauf geplanten Lehrgang auf dem Vereinsgelände. Sie dankte abschließend allen, die sich für den Verein engagiert haben.

Jugendwartin Janina Singer berichtete über die reitsportlichen Erfolge der Reiterjugend in 2022.

Sportliche Erfolge

Äußerst erfolgreich war Jasmin Mürmann bei mehreren von ihr besuchten Dressurturnieren in der Klasse L und M. mit ihren Pferden „Aisha“, „Pammy“ und „Cisco Peick“: 4. Platz bei der Dressurprüfung L- Kandare in Mosbach mit „Aisha“, 2. Platz bei der Dressurprüfung L-Trense in Höpfingen mit „Aisha“, Platzierung im NOK-Cup mit „Aisha“, 9. Platz bei der Dressurreiterprüfung M in Gellmersbach mit „Cisco Peick“, 4. Platz bei der Dressurreiterprüfung L in Geroldshausen mit „Cisco Peick“, jeweils 1. Platz beim Trail in Külsheim und in Tauberbischofsheim mit „Pammy“, sowie vordere Platzierung beim Trail in Buchen ebenfalls mit „Pammy“.

Nina Imhof mit „Quendolina konnte sich ebenfalls in der Dressurreiterprüfung der Klasse A platzieren: 9. Platz bei der Dressurreiterprüfung, Klasse A in Eichenbühl.

Lynn Hartmann nahm zum ersten Mal bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Jungzüchter teil und erreichte dort einen 6. Platz in der Gesamtwertung.

Den Kassenbericht erstattete Schatzmeisterin Sonja Gerold. Die Kassenrevisorinnen Evelyn Fürst und Karin Hartmann bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Für langjährige Mitgliedschaft im RCA Walldürn mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt wurden von der Vorsitzenden und deren Stellvertreterin Jasmin Mürmann folgende Mitglieder:

Mitglieder geehrt

Für jeweils 15-jährige Vereinsmitgliedschaft Lena Günther, Andrea Hirning, Silas Hirning und Stefan Hirning, für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft Andrea Gehrig, Egon Gehrig, Julia Gehrig, Jasmin Schule und Alexandra Seitz sowie für 45-jährige Vereinsmitgliedschaft Karl-Anton Breunig.

Wahlen zum Vorstand

Zügig abgewickelt wurden nach der Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstandst die Neuwahlen. Gewählt wurden als Vorsitzende Heike Mürmann, als 2. Vorsitzende Jasmin Mürmann, als Schriftführerin Katrin Gerold, als Schatzmeisterin Sonja Gerold, als Jugendwartin Janina Singer, als Platzwarte Nico und Jürgen Hartmann sowie als Kassenrevisorinnen Evelyn Fürst und Karin Hartmann. ds