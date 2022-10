Hervorragende Leistungen gezeigt

Walldürn. Wie bereits in den vergangenen Jahren gehörten Auszubildende von Procter & Gamble zu den IHK-Prüfungsbesten: Selina Fieger und Stefan Götz zeigten hervorragende Leistungen in ihren Ausbildungsberufen als Industriekauffrau und Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuktechnik. Sie wurden nun als Kammersieger der IHK im Rhein-Neckar-Gebiet ausgezeichnet.

Werksleiter Stefan Brünner überreichte im Rahmen einer werksinternen Kammersiegerfeier eine Auszeichnung und würdigte ihre herausragenden Leistungen: „Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr zwei Prüfungsbeste aus unserem Braun-Werk kommen. Es macht uns stolz zu sehen, wie junge Talente ihr Wissen in Theorie und Praxis ausbauen können und während der Ausbildung über sich hinauswachsen. Auch in der Zukunft werden wir die Ausbildungskonzept weiterentwickeln und neue Technologien einbinden, die unseren Auszubildenden den perfekten Start in ihr Berufsleben ermöglichen.“

15 Azubis haben ihre Ausbildung im Braun Werk erfolgreich abgeschlossen und legen damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Im laufenden Ausbildungsjahr begrüßt das P&G-Werk 20 neue Auszubildende und drei duale Studierende. P&G bezieht die jungen Talente dabei ganz bewusst in die Digitalisierung der Werke als junge Entrepreneure mit ein.