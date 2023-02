Fehlender Schützen-Nachwuchs ein Thema

Hornbach. Die Ehrung langjähriger, verdienter Schützen stand neben den Tätigkeitsberichten im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Sportschützenvereins in Hornbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Oberschützenmeister Alois Weismann informierte Schriftführerin Silke Weismann über die Aktivitäten des Vereins. Sie erinnerte an das Königsschießen, das Pokalschießen und die Teilnahme am Kreisschützenumzug in Buchen sowie an die Vatertagswanderung. Der Verein bestehe derzeit aus 81 Mitgliedern.

Einen sportlichen Überblick gab Sportleiter Karl Weismann. Er teilte mit, dass sich sechs Schützen an der Vereinsmeisterschaft beteiligten, bei denen Roland Friedrich den ersten, Karl Weismann den zweiten und Alois Weismann den dritten Platz belegte.

Mehr zum Thema Mudauer Schützenverein Heners neuer Schützenkönig Mehr erfahren Generalversammlung Alois Hehn zum Ehrenmitglied ernannt Mehr erfahren Musikverein Hilmar Hehn und Frank Wagenblast nun Ehrenmitglieder Mehr erfahren

Bei der Kreismeisterschaft war der Schützenverein Hornbach mit vier Schützen vertreten. In der Seniorenklasse belegte Roland Friedrich den fünften Platz, in der Gruppe 4 belegte Karl Weismann den fünften Platz und Alois Weismann den elften Platz. In der Gruppe 6 belegte Alois Stich den dritten Platz. Roland Friedrich war auf der Landesmeisterschaft in Ettlingen und belegte den elften Platz. Der Schützenverein Hornbach beteilige sich auch an den Rundenwettkämpfen, die zur Zeit noch laufen.

Kassier Roland Friedrich berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Die Kassenprüfer Paul Stich und Margit Herkert bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Versammlung entlastete den Vorstand einstimmig.

Oberschützenmeister Alois Weismann nahm die Ehrung verdienter Schützen vor. Sie erhielten jeweils die Urkunde und Ehrennadel des Badischen Sportschützenverbandes sowie die Auszeichnung des Deutschen Schützenbundes. Für 25 Jahre wurden Stefan Goldschmidt und Mario Kern geehrt. Seit 40 Jahren halten Stefan Geier, Matthias Eckert und Holger Meixner dem Verein die Treue. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Werner Hallmann und Günter Herkert ausgezeichnet. Für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurden Kurt Bundschuh, Bernhard Weismann und Erich Geier geehrt.

Bei einem kurzen Ausblick teilte Weismann Termine mit: So findet am 18. Mai die Vatertagswanderung statt. 2024 feiere der Verein Jubiläum (90 Jahre Schützenverein und 70 Jahre Wiedergründung). Diesbezüglich müsse noch festgelegt werden, in welchem Rahmen gefeiert werden soll.

Nachdem der Oberschützenmeister an die Jugendlichen appelliert hatte, sich im Verein einzubringen – im Sportschützenverein werde Nachwuchs benötigt –, beschloss die Versammlung einstimmig die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2024 von 20 auf 25 Euro, der Beitrag für Jugendliche bleibt gleich. hes