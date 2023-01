Heners neuer Schützenkönig

Mudau. Froh, die zwei Jahre Vakanz von der Königsfeier endlich hinter sich lassen zu können, kamen die Schützinnen und Schützen des Mudauer Schützenvereins im Gasthaus „Goldene Olive“ zusammen, um endlich die Tradition wieder aufleben zu lassen und die neuen Würdenträger zu proklamieren.

Ein besonderer Willkommensgruß von Oberschützenmeister Christian Meixner galt neben Ehrenmitglied Wilhelm Strohmer auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Wie der Oberschützenmeister kurz resümierte, sei man glücklich, nach zwei Jahren, in denen der Schießsport durch die zeitweise Schließung der Sportstätten teilweise vollkommen zum Erliegen gekommen war, diesen Abend gemeinsam feiern zu können. Denn er halte es für wichtig, dass die Vereine nach dieser Durststrecke die bekannten Traditionen wieder aufleben lassen und die Wettkämpfe und Meisterschaften wieder wie gewohnt durchführen. Entsprechend eröffnete er den Reigen der Würdigungen mit Auszeichnung der Vereinsmeister im Luftgewehr, wo sich Markus Bayer den Titel in der Schützenklasse, Stefan Straub in der Seniorenklasse I Auflage, Karlfried Dieterle in der Seniorenklasse II Auflage, Wolfgang Dambach in der Seniorenklasse III Auflage, Gerhard Mechler in der Seniorenklasse IV Auflage und Wilhelm Strohmer in der Seniorenklasse V Auflage holten.

Vereinsmeisterin in der Damenklasse 71 LG Auflage wurde Simone Bärhausen, gefolgt von Liane Schork auf Platz 2, Vereinsmeister in der Luftpistolen-Schützenklasse wurde Christian Meixner, gefolgt von Jan Heners und Steffen Hemberger. Im Anschluss gab der langjährige Schießleiter Wolfgang Dambach die Wertung des Preisschießens bekannt. Hier konnte sich Wilhelm Strohmer mit dem besten Schuss als Erstplatzierter behaupten, gefolgt von Stefan Straub und Gerhard Mechler auf den Plätzen 2 und 3.

Es wurden wieder attraktive Preise geboten, für deren glückliche Auswahl Wolfgang und Gaby Dambach verantwortlich zeichneten. Und dann folgte mit der Proklamation des Schützenkönigs als Repräsentant des Schützenvereins im Jahr 2023 der Höhepunkt dieses Abends.

Den begehrten Titel sicherte sich in diesem Jahr Jan Heners. Er durfte die Königskette vom letzten amtierenden Schützenkönig Wolfgang Dambach entgegennehmen. Ihm zur Seite stehen als 1. Ritter Christian Meixner und als 2. Ritter Philipp Schulte.

Bürgermeister Dr. Rippberger lobte den äußerst regen und sportlich erfolgreichen Verein und das gute Miteinander im Rathaus. Auch er freute sich über die wieder aufgelebte Tradition des Königsschießens und beglückwünschte die verdienten neuen Würdenträger. Zum Abschluss dankte Meixner allen Mitgliedern und Helfern, die im vergangenen Jahr bei diversen Veranstaltungen aktiv waren. Als kommende Termine erwähnte er die anstehenden Kreismeisterschaften und das Vereinsvergleichsschießen der Mudauer Vereine. L.M.