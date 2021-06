Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wallfahrt zum Heiligen Blut - Erzbischof Professor Dr. Schick aus Bamberg stellte das Leitwort in den Mittelpunkt seiner Predigt Erzbischof Professor Schick predigte in der Walldürner Basilika

Erzbischof Professor Dr. Ludwig Schick aus Bamberg predigte am zweiten Wallfahrtssonntag in der Basilika. Er stellte das Leitwort in den Mittelpunkt seiner Predigt in dem Gotteshaus.