Enorme Anfrage nach Anfängerschwimmkursen

Walldürn. Bei der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Walldürn am Freitagabend standen die Berichte des Vorstandes im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Florian Wanke und dem Totengedenken übermittelte Stadtrat Jürgen Mellinger die Grüße der Stadt. Walldürn könne auf die DLRG-Ortsgruppe stolz sein, da diese ein wahres Vorbild sei bei der Übernahme von Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft – und dabei auch soziale Werte in nicht unerheblichem Maße vermittle.

In seinem Bericht – der Corona-bedingt erneut deutlich kürzer ausfiel – ging Florian Wanke unter anderem auf die Nutzungskosten für das Sportbad mit den neuen Kosten- und Fördersätzen, auf die „Summersplash-Party“ mit Fischerstechen im Freibad, die Mitbewirtung beim großen Schlager-Event im August sowie die logistische Unterstützung des „1. Dürmer Lichterfeschds“ Mitte September näher ein.

Ferner teilte er mit, dass der Mitgliederstand im Vergleich zu 2020 nahezu identisch geblieben sei. Der DLRG-Ortsgruppe gehörten zum Jahreswechsel 540 Mitglieder an – und man sei somit noch immer der drittgrößte Verein im DLRG-Bezirk Frankenland.

Dem von Daniel Hasenstab vorgetragenen Bericht der Jugendleitung war zu entnehmen, dass 2021 insgesamt acht Jugendveranstaltungen durchgeführt wurden: eine Faschingspäckchen- und Bastelpaket-Aktion, zwei Online-Jugendtreffs, eine Osteraktion, die Teilnahme am Online-Bezirksjugendtag, eine Muttertag- und Vatertag-Bastelaktion, die Teilnahme am „1. Dürmer Lichterfeschd“ mit einer Waffelstand-Aktion, sowie eine Adventspaket-Aktion.

Julia Stephan als Leiterin Ausbildung teilte mit, dass die Corona-Pandemie auch 2021 ihren Schatten auf das Schwimmtraining warf und man aufgrund der hohen Fallzahlen erst im Sommer 2021 im Freibad ein Training für Kinder und Jugendliche anbieten sowie einen Anfängerschwimmkurs durchführen konnte.

Erst im September 2021 konnte man dann auch im Sportbad unter Einhaltung der Corona-Regeln ein geregeltes Training anbieten. Aufgrund der enormen Anfrage nach Anfängerschwimmkursen habe man nicht nur wie gewohnt dienstags und freitags Kurse angeboten, sondern auch samstags.

An Schwimmabzeichen wurden abgelegt: 26 Seepferdchen, 22 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, sechs Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Silber, fünf Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Gold, fünf Juniorenretter, 13 Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber und fünf Wiederholer.

Die Schwimmausbildung wurde von 25 Trainern durchgeführt. Es wurden 253 Ausbildungsstunden absolviert (210 im Hallenbad, 43 im Freibad). Der Verein hat fünf Lehrscheininhaber, acht Trainer mit der Ausbildung zum Ausbildungsassistenten Schwimmen und eine Trainerin mit der Ausbildung zum Ausbildungsassistenten Retten.

Julia Stephan in Vertretung des verhinderten Dr. Philipp Hamberger als Leiter Breitensport berichtete über die beiden im Bereich Breitensport soweit möglich (ab September) durchgeführten Aquajogging-Kurse, in deren Verlauf 22 Kursstunden im Auerberg-Sportbad durchgeführt und dabei insgesamt 40 Teilnehmer von drei Trainern und weiteren Rettungsschwimmern betreut wurden. Seit Februar dieses Jahres wurden die Trainingsstunden dann wieder durchgehend angeboten.

Dem in Vertretung des verhinderten technischen Leiters Einsatz, Paul Duskewitz, von Stefan Strauß vorgetragenen Bericht war zu entnehmen, dass auch 2021 „Corona“ das Vereinsleben fest im Griff hatte.

So startete mit einer Online-Videokonferenz, in deren Mittelpunkt die Themenschwerpunkte „Mobiles Impfteam“, „Unterstützung der Kreiskrankenhäuser“ und „Umgang mit Covid im WRZ“ standen.

Natürlich musste das ganze Jahr über die Einsatzfähigkeit aufrecht erhalten werden, und um den Pflichten der jährlichen Unterweisung Folge zu leisten, habe man hier auf zeitgemäße Online-Webinare gesetzt.

Am 22. Juni sei man in den frühen Morgenstunden zu einem Einsatz zum Katzenbuckelsee gerufen worden, und im Rahmen des Jahrhunderthochwassers im Jahr 2021 an der Ahr sei es zu zwei Voralarmierungen des DLRG-Rettungszuges gekommen, jedoch dann aufgrund der sich stetig verändernden Lage nicht zu einer Alarmierung.

Ein weiterer Kernauftrag neben der Nachwuchs-Ausbildung sei 2021 die Bereitstellung von Fahrzeugen und Fahrern für das Mobile Impfteam gewesen. Hierfür habe man vier Fahrer abgestellt, die an sechs Tagen 558 Kilometer zurückgelegt und etwa 50 Stunden im Einsatz gewesen seien. Weiterhin stellte man vier Personen ab, die zur Aushilfe in den NOK-Kliniken in insgesamt acht Schichten tätig waren.

Im Oktober habe es die Lage dann endlich wieder zugelassen, eine KAT-S-Vollübung in Mosbach durchzuführen. Schließlich hätten mehrere Dienstabende – auch mit anderen Ortsgruppen – die KatS-Einsatztruppe durch das Jahr begleitet.

Über die finanzielle Situation im Verein berichtete Schatzmeisterin Sandra Günther. Michael Gräser und Jan Reinhard bestätigten ihr eine einwandfreie Kassen- und Buchführung. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung teilte der Vorsitzende noch einige Termine mit. ds