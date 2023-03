Ein besonderer Tag für das DRK

Walldürn. Im Vorfeld des „Walldürner Frühlings“ erfolgte am Sonntagvormittag auf dem Walldürner Schlossplatz die Indienststellung des neuen Mannschaftstransportwagens für die Betreuungs- und Verpflegungskomponente der II. Einsatzeinheit des Neckar-Odenwald-Kreises mit Standort beim DRK-Ortsverein Walldürn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn dieser Feierstunde sagte der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Walldürn Markus Huber, man wolle an diesem Tag den Bevölkerungsschutz sichtbar machen und der Bevölkerung zeigen, welches Leistungsspektrum man derzeit anbieten könne.

Dieser Tag sei ein ganz besonderer Tag für den Bevölkerungsschutz und für die Einsatzeinheit II, denn man stelle den neuen Mannschaftstransportwagen vor. Seit 2015 sei der DRK-Ortsverein Walldürn fester Bestandteil dieser taktischen Einheit des Bevölkerungsschutzes im Neckar-Odenwald-Kreis, und seit man vonseiten des DRK-Ortsvereins Walldürn diesen Auftrag übernommen habe, habe man in vielen Einsätzen gezeigt, was man mit gemeinsamen Kräften alles erledigen und leisten könne. Leider seien der Einsatztruppe in den zurückliegenden acht Jahren aufgrund veralteter oder fehlender Technik und Material oft aber auch die eine oder andere Extra-Hürde auferlegt worden. Um genau diese Hürden zukünftig noch besser meistern und Aufträge noch effizienter erfüllen zu können, freue man sich an diesem Tag umso mehr, dieses neue Einsatzfahrzeug in Dienst stellen zu können.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Initiative „Herz statt Hetze“ „Mobbing an Schulen“ und Skater-Contest Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Große Leistungsbilanz Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Walldürn Mehr erfahren Partnerlandkreis Görlitz Vielseitigkeit des Kreises gezeigt Mehr erfahren

Landrat Dr. Achim Brötel als Oberster Dienstherrn des Bevölkerungsschutzes im Neckar-Odenwald-Kreis führte aus, die Einsatzeinheit II erhalte nun endlich ihr lang ersehntes Fahrzeug für das hier in Walldürn stationierte Leistungsmodul Betreuung, Logistik und Verpflegung. Im System des Bevölkerungsschutzes für den Neckar-Odenwald-Kreis sei die Einsatzeinheit II eine taktische Einheit, die zwei Komponenten miteinander kombiniere: den Betreuungsdienst und den Sanitätsdienst.

Das Leistungsmodul Transport und Sanität sei dabei in Höpfingen und Buchen stationiert, das Leistungsmodul Betreuung, Logistik und Verpflegung in Walldürn, wo insgesamt neun ausgebildete Einsatzkräfte unter der Leitung von Zugführer Markus Huber tätig seien. Als symbolisches Zeichen für die offizielle Inbetriebnahme des neuen Mannschaftstransportwagens überreichte Landrat Dr. Brötel Zugführer Markus Huber den Fahrzeugschlüssel für das Fahrzeug.

Bürgermeister Markus Günther versicherte, dass die Übergabe von neuen Einsatzfahrzeugen für ihn immer wieder ein freudiges Ereignis darstelle – so wie in diesem Falle nun die Übergabe und Indienststellung des neuen Mannschaftstransportwagens für das 22 Jahre alte Vorgängerfahrzeug.

Bürgermeister Roland Burger (Buchen) in seiner Funktion als DRK-Präsident des DRK-Kreisverbandes Buchen lobte den DRK-Ortsverein Walldürn anlässlich dieser Indienststellung des neuen Fahrzeugs als einen sehr rührigen und engagierten DRK-Ortsverein und einen Vorzeigeverein auf DRK-Kreisebene. ds