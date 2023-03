Vielseitigkeit des Kreises gezeigt

Neckar-Odenwald-Kreis. Der neue Landrat des Partnerlandkreises Görlitz, Dr. Stephan Meyer, kam zusammen mit einer kleinen Delegation zum zweitägigen Antrittsbesuch in den Neckar-Odenwald-Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich freue mich sehr, dass es trotz der Terminfülle mit einem Besuch im Neckar-Odenwald-Kreis geklappt hat“, begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel seinen neuen Amtskollegen. Die inzwischen 33 Jahre währende gelebte Partnerschaft der beiden Kreise sei ihm ein Herzensanliegen. Der persönliche Austausch und die künftige gemeinsame Ausrichtung der Kreispartnerschaft standen deshalb ganz oben auf der Agenda des Kreisbesuchs.

Um den Gästen einen kleinen Eindruck über die Vielseitigkeit des Kreises zu vermitteln, wurde ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm geboten. So standen ein gegenseitiger Informations- und Ideenaustausch zum Thema Abfallwirtschaft mit Besichtigung des Biomassezentrums auf der Deponie „Sansenhecken“ in Buchen, Führungen im Römermuseum in Osterburken und in der Wallfahrtsbasilika in Walldürn, eine Stadtführung in Mosbach mit anschließendem Empfang durch Oberbürgermeister Julian Stipp im Rathaus sowie der Besuch der KZ-Gedenkstätte in Neckarelz auf dem Programm. Die Besucher hatten zudem Gelegenheit, mit Vertretern der Kreistagsfraktionen Perspektiven der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu besprechen. Beide Landräte waren sich einig, dass die Begegnungen der Menschen weiterhin im Mittelpunkt der Kreispartnerschaft stehen sollen. Dr. Stephan Meyer (CDU) ist seit September 2022 Landrat des Landkreises Görlitz. Zuvor war er Mitglied des sächsischen Landtags. Dort war er Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien sowie Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion.