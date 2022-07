Damit Kinderaugen selbst im Krankenhaus leuchten können

Walldürn. Das „Dürmer Blummefeschd“ soll künftig fester Bestandteil der Festkultur in Walldürn am langen Himmelfahrtswochenende werden. Statt eines gemeinsamen Blumen- und Lichterfestes im Herbst stehen künftig zwei Feierlichkeiten im Festkalender – und somit auch zwei Möglichkeiten für engagierte Bürger, mit einer tollen Aktion Geld für ein Herzensprojekt zu sammeln und zu spenden.

Das hat Ende Mai auch Ina Düll, Betreiberin des Walldürner Fitnessstudios Sportbox, getan und mit tatkräftiger Unterstützung der Klinik-Clowns Hanni und Frosch beim „1. Strong & Fit-Ruderhalbmarathon“ 585 Euro für den Verein der Freunde und Förderer des „Caritas“-Krankenhauses gesammelt.

„Mir geht es gut. Ich bin in der Lage, raus zu gehen und Sport zu treiben, wann und wie ich es möchte. Doch leider gibt es viele Kinder, denen es nicht so geht. Kinder, die – egal ob nur kurz oder leider regelmäßig – ans Krankenhausbett gefesselt sind. Da sind Angebote wie die der Klinik-Clowns, die mit Seifenblasen, Tierluftballons und Gesang jede Woche gute Laune im „Caritas“ in Bad Mergentheim verbreiten, unbezahlbar“, berichtet Ina Düll von der Idee hinter der Spendenaktion.

Die Startgebühren der Ruderveranstaltung sowie den Erlös aus dem Verkauf von Waffeln beim „Dürmer Blummefeschd“ hat die Fitnessstudio-Betreiberin komplett an den „Caritas“-Förderverein gespendet, damit die Klinik-Clowns auch weiterhin Kinderaugen leuchten lassen können.

Und das werden sie, denn für „Hanni“ und „Frosch“ sei das Clown-Sein Beruf und Berufung zugleich, berichtet Manuela Zahn, 2. Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des „Caritas“-Krankenhauses Bad Mergentheim, bei der Spendenübergabe in der Kinderklinik. Besonders klasse sei es, so Manuela Zahn, dass Ina Düll direkt an die Klinik-Clowns gedacht habe, denn: „Die Krankenkassen finanzieren Zusatzleistungen der Kinderstationen wie beispielsweise Klinik-Clowns leider nicht, obwohl ihre Besuche erwiesenermaßen beim Gesundwerden helfen. Daher ein extra dickes Dankeschön für die tolle Spendenaktion beim Dürmer Blummefeschd.“ fv/ckbm