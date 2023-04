Beim Tennisclub kehrt wieder Normalität ein

Altheim. Die Jahreshauptversammlung des TC Blau-Weiß Altheim für das Geschäftsjahr 2022 fand dieses Mal wieder wie gewohnt im Clubheim des Vereins statt. Der Vorsitzende Simon Gehrig dankte in seinem Bericht dem Vorstand und allen Helfern für die gute Zusammenarbeit.

Er berichtete, dass bezüglich der Coronapandemie im Vergleich zum Vorjahr wieder Normalität eingetreten ist und somit auch der Betrieb auf der Anlage mehr wurde.

Trainings und Aktionen konnten wieder nahezu uneingeschränkt durchgeführt werden. So zählte er auch die im Juli stattgefundene Cocktailparty, den Doppelabend des Vereins, den Kunsthandwerkermarkt und vieles mehr auf. Simon Gehrig erwähnte noch den Preis, den der Tennisverein bei der Preisverleihung der Volksbank Franken „Sterne des Sports“ verliehen bekam.

Anschließend berichtete Sportwartin Melanie Kappes, dass der Verein in der Medenrunde 2022 vier Erwachsenenmannschaften meldete. Die Herren spielen seit 2022 in einer Tennisgemeinschaft mit dem TC Walldürn und konnten sich in der 2. Bezirksklasse halten. Die Herren 50 durften ihre Meisterschaft feiern.

Der Bericht der abwesenden Jugendwartin Verena Kappes wurde von Melanie Kappes vorgetragen. Sie berichtete, dass sowohl die Tennis-AG, sowie die Tenniswoche mit 35 Kindern wieder stattfinden konnten.

Der neue Jugendvorstand wurde im Februar 2022 gewählt und setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende Zoe Kappes, 2. Vorsitzende Laurien Frank, Kassiererin Lena Albrecht, Schriftführerin Antonia Müller und Beisitzerinnen Pia Weber, Sarah Schönbein, Hanna Sans, Corinna Sans, Selina Frank, Helen Künzig und Leonie Schmitt. Sie teilte mit, dass im vergangenen Jahr wieder eine U18-Mannschaft gemeldet wurde.

Anschließend berichtete Kassiererin Marina Czerny über die finanzielle Situation des Vereins. So konnte auch im Jahr 2022 wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Ihr wurde durch die Kassenprüfer Sabine Mühling und Matthias Götz eine vorbildliche Führung bescheinigt. Schriftführerin Sina-Marie Neuberger berichtete über die Vorstandssitzungen. Bei den Mitgliederzahlen gab es keine großen Veränderungen, aktuell hat der Verein 187 Mitglieder.

Im Anschluss beantragte Ortsvorsteher Hubert Mühling die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erteilt wurde.

Bei den anschließenden Ehrungen dankte der Vorsitzende Simon Gehrig Mitgliedern für ihre Vereinstreue: 55 Jahre Karl Stahl, Sabine Mühling; 50 Jahre Franz Wojdowski; 45 Jahre Helmut Kappes; 30 Jahre Nikolaus Klasan, Jessica Holderbach, Vanessa Holderbach; 25 Jahre Matthias Strambace, Bernd Sans und Elisa Mühling. Er überreichte eine Urkunde sowie ein kleines Präsent.