VfB will neue Sportangebote anbieten

Altheim. Im VfB-Sportheim ging der Vertreter des Vorstandsteams des VfB Altheim Christian Müller zu Beginn seines Rückblickes auf die Veränderungen seit der letzten Jahreshauptversammlung ein. Nicht nur die Strukturen des Vorstands wurden verändert, auch die Homepage erscheint in einem neuen Design.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Müller erinnerte nochmals daran, dass das Jahr 2022 teilweise noch ein „Corona-Jahr“ war, in dem niemand genau wusste, welche Veranstaltungen in welchem Umfang und mit welchen Auflagen durchgeführt werden dürfen. Deshalb konnte die Après-Ski-Party bereits zum zweiten Mal nicht stattfinden. Da die fehlenden Einnahmen auf eine andere Weise erwirtschaftet werden mussten, führte, sobald Corona es zuließ, der VfB verschiedene kleinere Veranstaltungen durch.

Ende 2022 wurde dem Vorstand von der Familie Krepel mitgeteilt, dass sie die Bewirtschaftung des Clubheims nicht länger übernehmen konnten und zum 31. Dezember schließen werden. Da das Clubheim noch die letzte Gaststätte in Altheim ist, war der VfB bestrebt, so schnell wie möglich einen neuen Pächter zu finden. Dies gelang auch und so begrüßte Müller die neuen Pächter des Clubheims. Seit dem 1. März ist das Clubheim wieder geöffnet. In den zwei Monate, in denen das Clubheim geschlossen war, nahm der VfB die Gelegenheit wahr diverse Umbauarbeiten in der Küche und Malerarbeiten im Gastraum wie auch anderen Modernisierungen durchzuführen.

Mehr zum Thema Generalversammlung des MGV Altheim MGV lässt sich nicht unterkriegen Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen Luca Ries trifft bei 5:0-Sieg des SVH gleich vierfach Mehr erfahren Musikverein Altheim zog Bilanz Viel Lob für ausgezeichnete Jugendarbeit Mehr erfahren

Auch für 2023 gibt es Ziele: Das Clubheim soll weiterhin instandgehalten oder neue Sportangebote sollen bereitgestellt werden. Müller dankte allen, die den VfB unterstützt haben.

Der Kassier Helmut Kappes stellte den Bericht über die finanziellen Angelegenheiten des Vereins vor. Besonders hob er das Ereignis „Erneuerung des Flutlichts“ hervor. Die Finanzierung über Crowdfunding und über verschiedene Zuschüsse war sehr erfolgreich. Die Kassenprüfer Kristina Müller und Rainer Benz bescheinigten dem Verein eine ausgezeichnete Vereins- und Kassenführung.

Der Spartenleiter der Fußballabteilung Thorsten Frank stellte den Bericht der Seniorenmannschaften vor. In der Saison 21/22 wurde Elias Weber mit 30 Toren in 32 Spielen der Torschützenkönig des VfB und an der Fanfeier durch die Anwesenden zum Spieler der Saison gewählt. Für die Saison 22/23 konnte der VfB dem Trainer Johannes Volk zwei neue Co-Trainer zur Seite stellen.

Beim Ausblick auf die Saison 23/24 sprach Frank davon, dass an ruhige Nächte noch nicht zu denken sei. Da alle drei Trainer aus privaten oder beruflichen Gründen für die nächste Saison nicht zur Verfügung stehen, musste ein neues Trainerteam gesucht werden. Dies gelang den Verantwortlichen der Fußballabteilung mit Maurice Baier, Andre Baier und Max Münch. Mit den überraschenden Abgängen vieler Spieler durch Vereinswechsel, Studium oder aus gesundheitlichen Gründen, stehen die Verantwortlichen bei der Kaderplanung vor einem weiteren Problem.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr die Kameradschaft der AH hauptsächlich ohne sportliche Aktivitäten gepflegt.

Im Jugendfußball setzt der VfB weiterhin auf die sehr gute Zusammenarbeit mit den Vereinen Schlierstadt, Eberstadt und Götzingen, wusste der Jugendleiter Christian Müller zu berichten.

Beim Kinderturnen konnte wegen Corona erst nach den Osterferien mit dem Turnen begonnen werden. An der ersten Turneinheit nach fast fünf Monaten Unterbrechung nahmen fast alle Kinder teil, so die Spartenleiterin Marietta Lauer.

Auch bei der Männergymnastik konnten, aufgrund der Pandemie, die Übungsstunden erst seit Herbst wieder wie üblich abgehalten werden, so Reinhard Juschkat in Vertretung für den Übungsleiter Elmar Schmitt.

Die Taekwondo-Abteilung besteht derzeit aus neun Mitgliedern, davon sind vier Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und zwei Jugendliche im Alter von 14 und 18 Jahren. Im Januar 2023 übernahm der Co-Trainer Roland Wölfl die Leitung der Gruppen, so die Übungsleiterin Ilona Ballweg. Unterstützt wird er weiterhin von Ilona Ballweg und Simon Link. Da es im Kickbox-Training die gleichen Sportler wie im Taekwondo-Training sind, wurde beschlossen, dass die Kickbox-Abteilung nach fünf Jahren geschlossen wird. Damit soll der Gruppe ermöglicht werden, sich intensiver auf nur eine Sportart zu konzentrieren.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden Mitglieder ausgezeichnet. Für fünf Jahre aktives Fußballspielen erhielt Liridon Thaqi die bronzene Spielernadel. Für zehn Jahre aktives Fußballspielen wurden André Fitterling, Dominik Weber und Tobias Weber mit der silbernen Spielernadel geehrt. Für sechs Jahre Ehrenamt erhielt Lukas Ries die Verdienstnadel in Bronze.

Die Treuenadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Patrick Diller, Axel Gärtner, Daniela Gieser, Rolf Hartmann, Tobias Heneka, Doris Immerz, Christian Lauer, Christine Mechler, Anni Sans, Elke Schäfer, Siegfried Schmitt, Marion Weber und Ulrike Weber-Hartmann.

Die goldene Treuenadel, für 40 Jahre Mitgliedschaft, erhielten Rainer Benz, Edith Bopp, Heinz Weber und Eduard Wojdowski.

Ortsvorsteher Hubert Mühling bedankte sich bei allen Spartenleiter, Übungsleiter und dem Vorstand t für die geleistete Arbeit sowie für die gute Kooperation zwischen den Altheimer Vereinen.

Im Anschluss beantragte Mühling die Entlastung des Vorstands, welche auch einstimmig erfolgte.

Kristina Müller informierte abschließend, dass bereits ab Mai ein neues Sportangebot zur Verfügung stehen wird: Body-Fit. Ab dem 3. Mai werden jeden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Kirnauhalle verschiedene Sport- und Fitnessarten ausprobiert. Ansprechpartner für das „Body-Fit“ sind Kristina Müller und Laura Gehrig.