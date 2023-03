Frank Mittnacht als Jugendleiter verabschiedet

Löffelstelzen. Die 53. Jahreshauptversammlung des Musikvereins Löffelstelzen wurde durch den Vorsitzenden Klaus Lang eröffnet.

Klaus Lang zeigte in seinem Rückblick auf, dass 2022 ein sehr ereignisreiches Jahr war. Die Kapelle kam zu den unterschiedlichsten Anlässen zum Einsatz, sei es bei kirchlichen Festen und Feiern und an verschiedenen weltlichen Veranstaltungen. Um die Kapelle am Laufen zu halten, sei es wichtig außerhalb der wöchentlichen Proben auch andere Aktivitäten für die Kapelle anzubieten. Hier nannte der Vorsitzende den Federweißerabend, einen gemeinsamen Ausflug nach Salzburg, Proben im Freien und vieles mehr.

Schriftführerin Claudia Lang berichtete über die Arbeit des Vereinsausschusses im Jahr 2022 und gab einen Überblick der Auftritte des abgelaufenen Vereinsjahrs. Anschließend folgten die Berichte der Kassiererin Anita Hartmann, deren Arbeit von den Kassenprüfern Johannes Blank und Arnold Veth als einwandfrei und vollständig bescheinigt wurde.

Dirigent Fabian Schnaidt verlas ebenfalls einen Jahresrückblick und blickte optimistisch auf das bevorstehende Vereinsjahr, da der Spielbetrieb wieder gut angelaufen sei. Durch lange Pausen mussten verschiedene Stücke wieder neu einstudiert werden und es brauchte viel Motivation. Schnaidt sei guter Dinge, dass die Kapelle auch weiterhin nach vorne kommen wird und das Spielniveau gehalten werden kann.

Jugendleiter Frank Mittnacht ließ sich für die Hauptversammlung entschuldigen, weshalb der Jugendvertreter David Blank die passenden Worte für das vergangene Jahr fand. Er bedauerte, dass die Probenbesuche der letzten Monate immer mehr abflachten und es so zu erschwerten Proben für den Dirigenten Frank Mittnacht kam. Besonders positiv hob er die Musiker mit den meisten Probebesuchen hervor und appellierte sich an diesen ein Beispiel zu nehmen.

Dem Antrag von Ortsvorsteher Michael Müller zur Entlastung des Vorstands für das Jahr 2022 wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme entsprochen. Müller bedankte sich beim Vorstand sowie den Musikern, die das ganze Jahr mit ihrem Dienst zum kulturellen und kirchlichen Leben beitragen und wünschte dem Verein weiterhin viel Erfolg bei den geplanten Veranstaltungen.

Nun standen Neuwahlen zum Vereinsausschuss auf der Tagesordnung. Klaus Lang wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt, ebenfalls seine Stellvertreterin Isolde Schmid. Klaus Lang gab bekannt, dass die Leitung der Jugendkapelle in diesem Vereinsjahr nicht mehr unter der Leitung von Frank Mittnacht stehen wird. Für die Jugendkapelle sei ein anderes Projekt mit verschiedenen Kapellen aus dem Umkreis geplant. Deshalb wurde Frank Mittnacht nach 25 Jahren als Jugendleiter verabschiedet. Er habe sich die Kapelle selbst aufgebaut und verschiedene Aktionen durchgeführt.. Für ihn sei es jedoch nun an der Zeit, diese Aufgabe in neue Hände zu geben, um frischen Wind in die Kapelle zu bringen. Als neuer Jugendvertreter wurde Andreas Gabel bestätigt.

Aus dem Amt der Schriftführerin verabschiedete sich nach 31 Jahren Claudia Lang. Das Amt wurde in die Hände von Laura Löhr geben. Ebenfalls legte Anita Hartmann ihr Amt als Kassiererin nieder. Sie war in den letzten Jahren zuerst als Beisitzerin tätig. Danach übernahm sie das Amt der Kassenprüferin und wechselte schließlich zum Amt der Kassiererin, welches sie zwölf Jahre übernahm. Als Kassier wurde David Blank einstimmig neu gewählt.

Elke Mittnacht verabschiedete sich ebenfalls nach 29 Jahren aus dem Vorstand und gab ihr bisheriges Amt als Beisitzerin frei. Dieses Amt wird in Zukunft Melina Fries übernehmen. Als weitere Beisitzer wurden Gerd Löhr, Sonja Teufel, Martin Salch und Frank Mittnacht gewählt. Im Amt der Kassenprüfer wurden Arnold Veth und Johannes Blank ebenfalls bestätigt. lau