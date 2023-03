Turner haben wieder Abteilungsleiterin

Edelfingen. Die interessantesten Informationen aus den Berichten des Vorstandes waren für die zahlreichen Teilnehmer der Jahreshauptversammlung des SV Edelfingen die Bekanntgabe der künftigen Spielgemeinschaft der aktiven Fußballer mit dem SV Löffelstelzen in der kommenden Spielsaison und die Wahl einer Abteilungsleiterin für die Turnabteilung nach jahrelanger Vakanz.

Im Vorfeld der Hauptversammlung hatten die Turnabteilung und die Fußballabteilung ihre Abteilungsversammlungen durchgeführt. Für die Turnabteilung berichtete der stellvertretende Abteilungsleiter Herbert Hertlein, dass in 15 Turngruppen ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten geboten und auch reichlich genutzt wird. Neben der Teilnahme an verschiedenen Wettkämpfen waren für 15 Sportlerinnen und Sportler die Abnahme des Sportabzeichens und für kleinere Kinder das Minisportabzeichen eine Bescheinigung ihrer körperlichen Fitness. In den turnusmäßig durchgeführten Wahlen konnte mit Saskia Ditz der seit einigen Jahren unbesetzte Posten der Abteilungsleitung wieder besetzt werden und Daniela Mauchnik als ihre Stellvertreterin löste Herbert Hertlein ab, der dieses Amt seit 2014 innehatte und auch in der Vakanz kommissarisch die Abteilung leitete. Dafür dankte Simone Bauer ihm im Namen der Abteilung und überreichte ihm einen Geschenkkorb.

Freiwilliger Verzicht

Für die Fußballabteilung berichtete Bastian Linsenmayer in Vertretung des verhinderten Abteilungsleiters Christoph Auer über den freiwilligen Verzicht der Fußballmannschaft auf das Bezirksligaspielrecht und den Neuanfang in der Kreisliga B3, der vor allem aus personellen Gründen erfolgte. In dieser Liga belegt die 1. Mannschaft zurzeit den 4. Platz und strebt den Aufstieg in die A-Klasse an. Für die Saison 2022/23 wurde Patrick Ulshöfer als neuer Trainer verpflichtet. Ab dieser Saison wird dann in Spielgemeinschaft mit dem SV Löffelstelzen gespielt.

Jugendleiter Christian Ulshöfer berichtete, dass der Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich von den Bambinis bis zur A-Jugend reiche. Allerdings gibt es auch hier aus personellen Gründen Spielgemeinschaften mit den Fußballvereinen in Löffelstelzen, Ober- und Unterbalbach, Königshofen und der DJK Bad Mergentheim. Besondere Erfolge konnte die C-Jugend als Sieger im Kreispokal TBB und die B-Jugend als Meister der Kreisliga Odenwald erreichen. Nach wie vor sei man auf der Suche nach Jugendtrainern und Betreuern, unterstrich Christian Ulshöfer. Nach den anschließenden Wahlen wurde die langjährige Schriftführerin Anja Prinz-Ulshöfer, die dieses Amt 23 Jahre begleitete, mit einem Präsent verabschiedet.

In seinem Bericht als Vorsitzender hob Jochen Ulshöfer die gute und reibungslose Führung der beiden Abteilungen hervor und freute sich, dass die Turnabteilung nun wieder über eine komplette Abteilungsleitung verfüge. Auch er bedankte sich bei Herbert Hertlein für sein über 15 Jahre andauerndes Engagement in der Leitung dieser Abteilung. Die für die nächste Spielsaison anstehende Spielgemeinschaft mit dem SV Löffelstelzen bezeichnete er als den richtigen Weg .

Sorge bereitet dem Vorstand die Weiterführung des Sportheims, das noch immer mit ehrenamtlichen Helfern bewirtschaftet wird. Hier gehen die Gedanken von einer Verpachtung bis zur weiteren Verringerung der Öffnungstage. Außerdem werde ein Helfer für Hausmeistertätigkeiten gesucht, den man mit einer Ehrenamtspauschale entschädigen wolle. Geplant sei derzeit die Renovierung der Toilettenanlage, wofür man ebenfalls freiwillige Helfer brauche, um die Kosten möglichst gering zu halten. Nachdem er noch einen leichten Rückgang der Mitgliederzahlen bekanntgegeben hatte, verwies Ulshöfer noch auf die vielfältigen Möglichkeiten hin, sich ehrenamtlich im Verein zu betätigen, da dringend Verstärkung notwendig wäre.

Hauptkassier Günther Hofmann erläuterte mit einem umfangreichen Zahlenwerk die Finanzen des Vereines. Wenn auch der Verein auf gesunden finanziellen Füßen stehe, so werden die notwendigen Investitionen am Sportheim ordentlich am derzeit guten Kassenbestand knabbern, so der Kassier. Kassenprüfer Uli Wilhelmi bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Somit konnte die anschließende Entlastung und die anstehenden Neuwahlen unter der Leitung von Ortsvorsteher Detlef Heidloff sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder durchgeführt werden. Eine besondere Ehrung wurde Jochen Ulshöfer und Jürgen Dürr zuteil. Ihnen übereichte Günther Hofmann im Auftrag des Württembergischen Fußballverbandes für ihre Verdienste um den Fußballsport die Ehrennadel des Verbandes.

Treue Mitglieder

Für langjährige Mitgliedschaft wurden von Schriftführer Helmut Auer und den stellvertretenden Vorsitzenden Sven Siegl und Jürgen Dürr mit Ehrennadel und Urkunde geehrt: Zehn Jahre: Felix Dürr, Frank Dürr, Mareike Fading, Inge Frey, Axel Hock, Michael Pflüger, Irina Quiring, Anna Reiser, Daniela Siegl. 20 Jahre: Renate Farrenkopf, Cornelia Linder, Marika Schmid, Lukas Zeller. 30 Jahre: Claudia Heidloff, Regina Preuss, Christoph Reiser, Ernst Ulshöfer, Manfred Ulshöfer, Wolfgang Ulshöfer. 40 Jahre: Ingeborg Eckert, Erika Gerlinger, Matthias Oed, Agatha Ulshöfer, Wilhelm Ulshöfer, Brigitte Werner. 50 Jahre Marianne Dannemann, Herbert Ehrlich, Irmgard Mauchnik, Marliese Reiser, Siegfried Rupp, Ulrich Wilhelmi.

Die Wahlen brachten nachstehende Vorstände: Hauptvorstand: Vorsitzender Jochen Ulshöfer, stellvertretende Vorsitzende Sven Siegl und Jürgen Dürr, Hauptkassier Günther Hofmann, Schriftführer Helmut Auer, Kassenprüfer Ullrich Wilhelmi und Michael Müller, Beisitzer Christoph Auer und Tobias Ulshöfer.

Turnabteilung: Abteilungsleiterin Saskia Ditz, Stellvertreterin Daniela Mauchnik, Kassiererin Simone Bauer, Schriftführerin Cornelia Helmdach, Jugendvertreterin Lea Deppisch, Beisitzer Stefan Bug und Lisa Ehrlich.

Fußballabteilung: Abteilungsleiter Christoph Auer, stellvertr. Abteilungsleiter Bastian Linsenmayer, Kassier Tobias Ulshöfer, Jugendvertreter Christian Ulshöfer, Schriftführer Cedrik Krebs, Beisitzer Timo Huckemann, Laurin Bauer, Felix Dürr und Mustafa Sürücü. WM