Erster Platz für fleißigste Teilnahme

Creglingen. Der Württembergische Landessportbund WLSB hat kürzlich in Stuttgart sportliche Schulen ausgezeichnet. Ganz vorne mit dabei: der Schulverbund Creglingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 24 Schulen wurden beim Sportabzeichen-Wettbewerb 2021 geehrt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen hatten sich nur 34 Schulen mit insgesamt 2430 Schülern am Wettbewerb beteiligt. Der Schulverbund Creglingen belegte Platz 1 in der Kategorie der Schulen von 301 bis 500 Schüler.

Die Pandemie hat den Sportabzeichen-Schulwettbewerb 2021 des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) mächtig ausgebremst. Waren es vor Corona jährlich zwischen 150 und 200 württembergische Schulen, die sich am Wettbewerb beteiligten, gingen für 2021 nur 34 Meldungen mit insgesamt 2430 abgelegte Sportabzeichen ein.

Mehr zum Thema Sportkreis Buchen 649 Sportabzeichen wurden 2021 abgelegt Mehr erfahren

Dennoch zeichnete der WLSB wie bei vorherigen Wettbewerben in vier Kategorien die jeweils sechs besten Schulen aus. Die Verleihung der Urkunden und Sachpreise erfolgte in Stuttgart. Der Schulverbund Creglingen belegte in der Kategorie der Schulen von 301 bis 500 Schülern den ersten Platz. Die Auszeichnungen werden dabei an diejenigen Schulen vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Erstmals vergab der WLSB zudem einen Inklusionspreis für die Schule mit den meisten abgelegten Sportabzeichen von Menschen mit Behinderung. Dieser ging an die Pistorius-Schule Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim. Der Württembergische Landessportbund ist die Dachorganisation des Sports in Württemberg. Er vertritt den Sport für über zwei Millionen Vereinsmitglieder in über 5700 Vereinen, 61 Mitgliedsverbänden und 24 Sportkreisen. Der WLSB fördert den Breiten- wie Spitzensport in vielfältiger Hinsicht und stärkt die Selbstverwaltung des Sports.