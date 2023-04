140 Meter Straße verbinden VIP I und II

Walldürn. Im Verbandsindustriepark (VIP) in Walldürn wurde der Birkenbüschleinweg erweitert. 140 Meter ist die Straße nun länger. Wo einst eine Wendefläche hinter der Firma Alba war, gelangt man nun weiter bis zur Firma Concad. Die Verbindung vom VIP I und dem VIP II hat 350 000 Euro gekostet. Bernd Gehrig von Walter Ingenieure, Siegmar und Benedikt Scherer von Konrad Bau eröffneten zusammen mit Bauamtsleiter Uwe Grasmann vom Gemeindeverwaltungsverband und Markus Schindler, Technischer Leiter der Stadtwerke Walldürn, sowie den Bürgermeistern Markus Günther (Walldürn), Stefan Grimm (Hardheim) und Christian Hauck (Höpfingen) den neuen Weg. „Einige Feinarbeiten müssen noch abgeschlossen werden, bis die Sperrung aufgehoben wird“, erklärte Grasmann. Die Firma Alba wolle das Gelände im Hintergrund als Erweiterung nutzen. „Für kommende große Projekte ist nun eine gute Basis da, so dass die Erschließung des VIP III weitergehen kann“, so Günther. Bild: Stefanie Cabraja

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1