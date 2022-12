In einer konzertierten Aktion ging die Polizei am Mittwoch in 14 Bundesländern gegen Hassbotschaften im Internet vor. Hintergrund seien die stark steigenden Zahlen an Internetkriminalität wie Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung, so das Bundeskriminalamt (BKA), das für die Koordination zuständig war.

Insgesamt seien rund 90 Maßnahmen durchgeführt worden, darunter Vernehmungen und

...