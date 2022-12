Cybercrime: Objekt in Wertheim durchsucht

Odenwald-Tauber. In einer konzertierten Aktion ging die Polizei in 14 Bundesländern am Mittwoch gegen Hassbotschaften im Internet vor. Hintergrund seien die stark steigenden Zahlen an Internetkriminalität wie Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung. Insgesamt seien rund 90 Maßnahmen durchgeführt worden, darunter Vernehmungen und Wohnungsdurchsuchungen, so das BKA, das die Koordination übernommen hatte. Betroffen davon war auch der Main-Tauber-Kreis mit einer Objektdurchsuchung in Wertheim. Dem Verfahren liegen Tatvorwürfe der Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zugrunde. Der Tatverdächtige war zur Tatzeit Jugendlicher. Zu einer Festnahme kam es nicht.

