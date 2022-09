Der Technische Aussschuss vergab in seiner Sitzung am Mittwoch im Technologie- und Gründerzentrum einstimmig Aufträge für die Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten am Matthias-Grünewald-Gymnasium sowie für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen (RLT) an der Impfinger Grundschule.

Der erste Bauabschnitt ist in vollem Gang, vor dem „Kleinen Haus“ am Matthias-Grünewald-Gymnasium

...