Welt-Parkinson-Tag am 11. April Tauberbischofsheim: Freude am Leben trotz Parkinson

Tamara Roth leitet in Tauberbischofsheim eine Selbsthilfegruppe für an Parkinson erkrankte Menschen und ihre Angehörigen. Ein Porträt zum Welt-Parkinson-Tag an diesem Montag.