Der neue Sonnenplatz in Tauberbischofsheim nimmt immer mehr Formen an. Die Baustelle befindet sich inzwischen in der vorletzten Phase.

Tauberbischofsheim. Wer dem Sonnenplatz in diesen Tag einen Besuch abstattet, staunt: Es hat sich nämlich richtig was getan.

Helga Hepp, Pressesprecherin der Stadt Tauberbischofsheim, sagte auf FN-Anfrage: „Es müssen noch bestimmte

...