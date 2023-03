Suche nach Übungsplatz geht weiter

Main-Tauber-Kreis. Die erste ordentliche Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis nach der Corona-Pandemie fand in der Gaststätte „Pizza Pie“ in Tauberbischofsheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Günter Kuhn und dem anschließenden Totengedenken ließ Geschäftsführer Peter Bernhardt die Aktivitäten aus den Jahren 2021/2022 Revue passieren. So hat sich die Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr 2021 minimal um drei Mitglieder auf 186 Mitglieder erhöht. Die Fusion mit der Verkehrswacht Bad Mergentheim brachte nicht den erhofften Zuwachs.

In den vergangenen Geschäftsjahren 2021/2022 wurde hauptsächlich Basisarbeit geleistet. Die Aktion „Gelbe Mützen“ für die Schulanfänger wurde eingestellt. Die Aktionen „Ampelschilder“ sowie „Straßenbanner Schulanfänger“ werden fortgeführt. Es wurden 14 Pkw-Sicherheitskurse sowie neun Motorrad-Sicherheitskurse durchgeführt. Die angebotenen German-Safety-Motorradtouren waren gut ausgebucht. Die Suche nach einem geeigneten Übungsplatz als Ersatz für den bisherigen Platz auf dem ehemaligen Kasernengelände in Tauberbischofsheim gestaltet sich weiterhin schwierig. Eine angedachte Doppelnutzung des Fahranfänger-Übungsplatzes in Königshofen zusätzlich mit den Sicherheitstrainings ist aufgrund der fehlenden Auslaufflächen nicht möglich.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wasserversorgung im Main-Tauber-Kreis „Vorerst breitseitige Entwarnung an der Dürrefront“ Mehr erfahren Musikkapelle Kooperation mit Oberlauda geht weiter Mehr erfahren Verein „Landwirtschaftliche Fachbildung Main-Tauber“ Kritischen Blick auf die eigene Branche geworfen Mehr erfahren

Der Übungsplatz in Königshofen wurde 2021/2022 von rund 900 bis 1000 Fahrzeugen besucht. Geschäftsführer Bernhardt dankte allen Mitstreitern und dem Team der Verkehrserzieher.

In seinem Kassenbericht stellte Schatzmeister Norbert Englert fest, dass die Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis finanziell ordentlich da stehe. Das im Jahr 2022 vorhandene Guthaben wird hauptsächlich als Rücklage für eine eventuelle Mitfinanzierung eines neuen Übungsplatzes vorgehalten.

Die beiden Kassenprüfer Johannes Herrschlein und Dietmar Weber bescheinigten dem Schatzmeister Norbert Englert eine tadellose Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte auf Antrag von Kassenprüfer Johannes Herrschlein mit einstimmigem Ergebnis.

Als neuer Personalzugang bei der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis wurde den anwesenden Personen Christoph Seubert als Mitstreiter in Sachen Internetauftritt/IT vorgestellt.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende Günther Kuhn bei Landrat Schauder für die Schirmherrschaft, bei der Polizei für das gute Verhältnis und Zusammenarbeit, bei Bürgermeisterin Schmitt für die Nutzung der Übungsfläche in der ehemaligen Kaserne sowie bei Bürgermeister Dr. Braun für die Nutzung des Übungsplatzes in Königshofen.

Zum Schluss bedankte sich Vorsitzender Kuhn bei allen Vorstandsmitgliedern und bei Geschäftsführer Bernhardt für die gute Zusammenarbeit und schloss die Vorstandssitzung. vwmtk