Kooperation mit Oberlauda geht weiter

Bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Messelhausen standen auch Ehrungen für 40-jähriges und 25-jähriges aktives Musizieren auf der Tagesordnung.

Messelhausen. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Musikkapelle Messelhausen im Sportheim. Vor dem offiziellen Teil ehrte Valentin Kimmelmann, Präsidiumsmitglied des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland, den Musiker Günter Baumeister mit der Goldenen Ehrennadel für 40-jähriges aktives Musizieren sowie Eva Hohl und Torsten Kuhn mit der Silbernen Ehrennadel für 25-jähriges Musizieren in der Musikkapelle.

Valentin Kimmelmann dankte den Musikern auch für ihr Engagement als Mitglieder im Vorstand und für ihr Bemühen um die Blasmusik. Diesen Worten schloss sich der Vorsitzende Torsten Kuhn an und überreichte den Geehrten als Dank ein Präsent.

Zum offiziellen Beginn der Jahreshauptversammlung begrüßte der Vorsitzende Torsten Kuhn die Aktiven der Musikkapelle, Ehrenmitglied Alfred Sack sowie Dirigent Luk Murphy.

Nach dem Totengedenken verlas Schriftführerin Karin Barthel ihren Jahresbericht, der sämtliche Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres enthielt. Nach erfolgter Kassenprüfung zeigte Stefanie Hess in ihrem detaillierten Kassenbericht die Einnahmen und Ausgaben des Vereinsjahres auf. Die Kassenprüfer bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung und beantragten für den Vorstand die Entlastung, welche einstimmig erteilt wurde.

Unter dem Programmpunkt „Wahlen“ wurden die bisherigen Amtsinhaberinnen Anne Schenek als Zweite Vorsitzende und Karin Barthel als Schriftführerin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Vorsitzender Torsten Kuhn bedankte sich bei den Gewählten für die bisherige Unterstützung und die Bereitschaft, sich im Vorstand zum Wohle der Musikkapelle einzusetzen.

Dirigent Luk Murphy ging in seinem Bericht auf die gemeinsamen Konzerte der Kooperation Musikkapelle Oberlauda-Messelhausen ein. Bedingt durch die Corona-Pandemie war es zu Beginn des Jahres 2022 nicht einfach, Konzerte für das laufende Jahr zu planen. Erfreulich war, dass alle geplanten Auftritte stattfinden konnten.

Das Frühlingskonzert am Vortag zum 1. Mai in Messelhausen und Oberlauda, die Sommer-Serenade in Oberlauda und die beiden Adventskonzerte, ebenfalls in Messelhausen und in Oberlauda, empfand Murphy als gelungen und als Motivation, auch im kommenden Jahr gemeinsame Projekte anzugehen.

Mit dem Schlusswort des Vorsitzenden und Dank für die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands, mit den Ausschussmitgliedern und dem Dirigenten sowie einem Ausblick auf die anstehenden Termine ging die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung zu Ende.