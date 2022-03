Sportfachkraft Miriam Schreck sorgt für neuen Schwung

Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der TSV-Turnabteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. Die Mitglieder der Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim trafen sich zur alljährlichen Mitgliederversammlung. Nach der Begrüßung durch Abteilungsleiterin Marianne Rutkowski gedachten die Anwesenden den verstorbenen Mitgliedern.

Es folgen die Berichte der Abteilungsleiterin und des Kassenwartes. Nach einem etwas zögerlichen Start im Herbst 2021 ist Abteilungsleiterin Rutkowski jetzt stolz darauf, dass seit Anfang des Jahres 2022 alle Gruppen wieder aktiv sind. 44 Gruppen bieten mit insgesamt 62 ÜbungsleiterInnen und HelferInnen den Mitgliedern ein Angebot von 58 Stunden jede Woche. Dazu kommen noch acht Sportabzeichenprüfer und 17 ehrenamtliche Mitglieder des Jugendvorstands und des Vorstandes, zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und eine Praktikantin. Über 90 Personen seien also damit beschäftigt, das vielfältige Programm am Laufen zu halten, so Rutkowski.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Sommer wurden durch Hans Gräbner und sein Team das Sportabzeichen abgenommen. 82 erfolgreiche Abnahmen und sieben Familienabzeichen waren das Resultat.

Alisa Mühlhauser unterstützt den Verein als Praktikantin für zehn Monate und bietet als Neuerung DanceUp für Jugendliche und junge Erwachsene an. Auch die Wassergymnastik ist wieder aktiv im Becken des Fechtzentrums. Wer richtig ins Schwitzen kommen möchte, ist seit Anfang März Freitagabend in der Sporthalle am Wört willkommen. Daria Merk bietet HIIT (High Intensity Interval Training) an.

Die größte Veränderung in der Turnabteilung erfolgte im November 202. Miriam Schreck wurde als Sportfachkraft hauptamtlich eingestellt. Die Arbeit in der Abteilung habe seitdem ganz schön Fahrt aufgenommen, so die Abteilungsleiterin. Die Geschäftsstelle sei jetzt jeden Tag besetzt und als erstes großes Projekt findet am Samstag, 2. April, ein Special zum Thema Frühlingsworkout statt, bei dem es noch freie Plätze gibt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Es folgte der Bericht des Kassenwartes Hans-Peter Stauder und die Entlastung des Vorstands auf Antrag von Hans Gräbner.

Ehrungen und Verabschiedungen

Die bronzene Verdienstnadel des TSV bekamen Lisa Baum, die zurzeit als Kassiererin des Jugendvorstands aktiv ist sowie Hans-Peter Stauder, der als Übungsleiter für die Jedermänner in der Halle steht und die Kasse der Turnabteilung verwaltet.

Die darauffolgenden Ehrungen wurden vom stellvertretenden Vorsitzenden des Main-Neckar-Turngaus (MNTG) Karlheinz Riehle vorgenommen. Die Ehrennadel in Silber des MNTG wurde Iris Weber überreicht.

Patricia Steinbach erhielt die Bronzene Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes. Seit 1987 ist sie im Verein aktiv, erst als Turnerin und im Jugendvorstand, jetzt vorrangig als Übungsleiterin. Darüber hinaus engagierte sie sich viele Jahre im Turngau. Die Verleihung der Ehrennadel steht für eine jahrelang herausragende ehrenamtliche Leistung. Die Goldene Verdienstplakette des Badischen Turner-Bundes wurde an Doris Engert verliehen. Sie ist seit 1979 im Verein in verschiedenen Funktionen aktiv und von 1983 bis heute Übungsleiterin. Sie wird für die besonderen Verdienste im Bereich Turnen geehrt.

Bei den Verabschiedungen tat sich Marianne Rutkowski nicht leicht. Sie verabschiedete: Björn Pfeilschifter als Jugendleiter und Vorstandsmitglied für moderne Medien. Thea Ploeger, als ehemalige stellvertretende Jugendleiterin, Christine Pelz, Heike von Brandenstein (acht Jahre Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand) und Sabine Kempf Kinder- und Eltern-Kind-Turnen.

Zudem gab es noch eine besondere Ehrung: Margarete Beckstein ist aus der Turnabteilung kaum noch wegzudenken. Ihre Übungsleiterlizenz erwarb sie vor 50 Jahren. Seither hat sie das Gerätturnen in der Turnabteilung auf sehr starke Beine gestellt. Ihr unermüdliches Engagement als Trainerin, auch für die Turnerjugendgruppenwettstreite, zeigt sich immer wieder an den Erfolgen bei den Wettkämpfen. In den letzten Jahren hat sie mit den Turnzwergen die Jüngsten der Leistungsturnerinnen trainiert, verlor aber das große Ganze nie aus den Augen.

Als Trainerin wird sie dem Verein weiterhin erhalten bleiben, die Ressortleitung und somit die Mitarbeit im Vorstand gibt sie nach sehr langem Mitwirken an Patricia Krajewski weiter. Sie wurde von Alexander Geuking mit der Ehrengabe des TSV geehrt und von der Turnabteilung und den Übungsleiterinnen aus ihrem Ressort jeweils mit einem Präsent verabschiedet

Als nächstes standen die Neuwahlen für die nächsten zwei Jahre an. Abteilungsleiterin ist weiterhin Marianne Rutkowski, ihre Stellvertreterin bleibt Michaela Schnarrenberger. Weitere Vorstandsmitglieder sind Nora Hütter für die Gymwelt, Hans-Peter Stauder für die Finanzen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt neu Helmut Jeßberger. Als Ressortleiterin für die Älteren und Senioren wurde Agnes Stauder bestätigt, Ressortleiterin Kinderturnen bleibt Saskia Herold, Ressortleiterin Wettkampfgymnastik ist ebenfalls weiterhin Svenja Kraft. Als neue Ressortleiterin Wettkampfturnen wurde Patricia Krajewski gewählt. Beisitzer sind Gerd Schneiderbanger, Andreas Wolf und Martha Eggenberger. Als Kassenprüfer wurden August Horn und Gerhard Müllner bestätigt.

Frischer Wind weht im Jugendvorstand. Neben der alten und neuen Jugendleiterin Anina-Maria Lochner sind jetzt Chiara Loosen, Sophia Krug und Francesca Schwarzbach für die Belange der Kinder und Jugendlichen zuständig. Kassiererin bleibt Lisa Baum.

Marianne Rutkowski dankte allen alten und neuen Vorstandsmitgliedern für die Bereitschaft, die Geschicke der Abteilung in den kommenden zwei Jahren zu gestalten.

Es folgte eine Vorstellung des Haushaltsplans durch den Kassierer Hans-Peter Stauder.