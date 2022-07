Großer Ehrungsreigen beim Sportfest

Heidersbach. Als „Verein für das ganze Ort“ präsentierte sich der VfB Heidersbach im Rahmen des Sportfestes seinen Mitgliedern, Freunden und Gönnern. Nach dreijähriger Pause war es den Verantwortlichen endlich wieder möglich, das traditionelle Fest auf dem Gelände rund um das „Hällele“ und die Sportplätze durchzuführen. Das attraktive Rahmenprogramm, mit Angeboten für nahezu alle Altersklassen, lockte viele Gäste nach Heidersbach und sorgte für strahlende Gesichter bei allen Beteiligten. Eingebunden in die Festtage waren umfangreiche Ehrungen auf Verbands- und Vereinsebene.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder die Möglichkeit haben, ein Sportfest mit einem gewöhnlichen Ablauf feiern zu dürfen“, erklärte Vorstand Patrick Rhein, und meinte weiter: „Jetzt ist es an der Zeit wieder aktiv, live und in Farbe kleine und große sportliche Wettkämpfe auszutragen und sie danach gebührend im Festzelt fachmännisch zu analysieren oder alternativ über Gott und die Welt zu reden. Es gilt nach Jahren der Abstinenz den Zusammenhalt über die Familie hinaus wieder zu stärken“. In zwei separaten Ehrungsteilen, einem am Samstag und einem am Sonntag, zeichnete Rhein zusammen mit seinen beiden Vorstandskollegen Johannes Hemberger und Markus Koller viele langjährige und hochverdiente Vereinsmitglieder für ihre Jahrzehnte währende Treue zum VfB aus.

Der Ehrungsreigen begann am Samstagabend mit Ehrungen auf Verbandsebene zu denen der stellvertretende Kreisvorsitzende des Fußballkreises Buchen Joachim Farrenkopf aus Hornbach angereist war. Dieser zeichnete zunächst die aktiven Spieler Stefan Graf, Johannes Hemberger, Christopher Scheuermann und Lukas Schulz (alle zehn Jahre) sowie Patrick Rhein (15) Jahre mit der zugehörigen Spielerehrennadel aus.

Ehrennadelen verliehen

Die Verbandsehrennadel für langjährige Funktionärstätigkeiten erhielten: Benjamin Heid, Gerald Heß, Heiko Neubig (zehn Jahre), Ralf Müller (20) und Jürgen Lutz (30). Mit der höchsten vereinsinternen Auszeichnung, nämlich der Ehrenmitgliedschaft, wurden Rudi Kugler, Hans-Jörg Riehl, Klemens Scheuermann und Tobias Schulz bedacht.

Der Sonntagmorgen stand dann ganz im Zeichen der Vereinsehrungen. Für ihre 20-jährige Mitgliedschaft wurden Marvin Blassauer, Marilena Blatz, Svenja Ferraro, Isolde Gramlich, Michael und Michaela Häffner, Larissa Hemberger, Janik Laier, Jan Michael Lösch, Hertha und Nadja Lutz, Kerstin Mühlig, Lorena Müller, Klaus und Michael Rhein, Matthias Riehl, Leon Schulz, Annika Schell, Tim Wolloscheck, Dietmar Zilling, Volker Bauchner, Björn Geider, Marcel Huber, Uwe Leist und Alexander Slepkowitz mit der Vereinsehrennadel in Bronze bedacht.

Die Nadel in Silber für ihre 30-jährige Mitgliedschaft erhielten: Wolfgang Blatz, Matthias Eichhorn, Hanno Helm, Sonja Hemberger, Holger und Patricia Jakob, Waldtraud Keßler-Helm, Sebastian Lindau, Ute Riehl, Achim Theobald, Richard Reimold, Sven Scheuermann sowie David und Heinrich Spröhnle. Seit 40 Jahren unterstützen Giesela Burkert, Dagmar Erfurt, Werner Gellner, Gerlinde Gramlich, Karin Haisch, Karin Hemberger, Margarete Kastner, Heike Lutz, Franz Neubauer, Roswitha Rhein, Stefan Sauer, Konrad Schulz, Bärbel Specht und Manfred Teichmann den VfB. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold.

Seit 50 Jahren ist Günter Gramlich dabei, Jürgen Schulz und Karl Tösel bringen es auf 60 Jahre Mitgliedschaft und seit stolzen 70 Jahren unterstützt Egon Riehl den VfB. von