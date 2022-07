Programm für erlebnisreiche Ferien ist da

Tauaberbischofsheim. Für das diesjährige Ferienprogramm der Stadt Tauberbischofsheim in Kooperation mit den örtlichen Vereinen, Behörden und Institutionen sind die frischgedruckten Programmhefte eingetroffen. Sie liegen nun an den Schulen aus und werden an die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis acht verteilt. Auch die Vorschulkinder in den Kindergärten dürfen sich auf das Programmheft freuen. Anmeldestart ist am kommenden Samstag, 16. Juli, um 9 Uhr. Die Anmeldung ist ausschließlich online auf dem Portal www.tauberbischofsheim.feripro.de möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals gibt es im Programmheft ein Kinder-Gewinnspiel und viele tolle Preise zu gewinnen. Die Teilnamebedingungen sind im Ferienprogrammheft zu finden. Das Team vom Familienbüro der Kreisstadt Tauberbischofsheim und Bürgermeisterin Anette Schmidt hoffen auf spannende und abwechslungsreiche Ferienerlebnisse bei den vielen Programmpunkten, die auf die Beine gestellt werden. stv