Fränkische Nachrichten Plus-Artikel S-Bahn Mainfranken - Verkehrsministerium sieht Pläne als „wichtigen Baustein bei der Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs“ in Region Odenwald-Tauber Odenwald-Tauber: Gutachten untersucht Tauberbahn-Elektrifizierung

Die Landesregierung begrüßt die Machbarkeitsstudie S-Bahn Mainfranken der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die auch in die Region führen soll. Dies bestätigt Verkehrsminister Herrmann in einem Brief an MdL Reinhart.