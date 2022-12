In seiner Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle hat der Tauberbischofsheimer Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein neues Wohngebiet im Stadtteil Hochhausen beschlossen. Das Plangebiet erhält den Titel „Kapelle II“ und umfasst eine Grundfläche von rund 2,5 Hektar im Außenbereich des Ortes.

In Hochhausen sind seit einigen Jahren keine städtischen Bauplätze mehr

...