Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt es wichtigeres als die Familie? Für die allermeisten Menschen ist und bleibt sie der Dreh- und Angelpunkt im Leben. Familie ist so viel mehr als „Vater, Mutter, Kind“. Es gibt die unterschiedlichsten Formen, wie Familienleben aussehen kann. Und es gibt – je nach persönlicher Situation – viele Fragen zu beantworten.

In unserer neuen Serie stellen wir das Thema Familie in den Mittelpunkt und versuchen, möglichst viele offene Fragen aus dem Alltag zu beantworten, hilfreiche Tipps zu geben, neue Perspektiven zu eröffnen und den Horizont zu erweitern. In den nächsten Wochen versorgen Sie unsere Autoren regelmäßig mit Beiträgen zu den Themenkomplexen „Freizeit und Erholung“, „Vereine“, „Bauen und Wohnen“, „Familienbeziehungen und -konflikte“, „Gesundheit und medizinische Versorgung“ sowie „Lifestyle“. Lassen Sie sich informieren und inspirieren. Kommen Sie einfach mit, denn es ist Zeit für die Familie!

Ihr Fabian Greulich

FN-Chefredakteur