Das Thema Luftfilteranlagen in Schulen sorgt auch in Tauberbischofsheim für Diskussionen. Kein Wunder, denn viele Eltern sind in großer Sorge, wie es angesichts der Corona-Situation nach den Sommerferien weitergeht. „Für diese Sorgen habe ich großes Verständnis. Wir alle wollen die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler in den Schulen der Kreisstadt nicht gefährden“, sagt Bürgermeisterin

...