Landrat und Fraktionsvorsitzende pflanzen Jubiläumsbaum

Main-Tauber-Kreis. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Main-Tauber-Kreises hat Landrat Christoph Schauder gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages vor dem Haupteingang des Landratsamtes in Tauberbischofsheim eine Traubeneiche gepflanzt.

„Mit dem nun gepflanzten Jubiläumsbaum setzen wir ein Zeichen gegen den Klimawandel und möchten dadurch das Bewusstsein für diese Thematik weiter schärfen. Mit dieser Aktion halten wir den Klimawandel nicht auf, aber es ist ein nachhaltiges Symbol für unsere Bereitschaft als Landkreis, die Herausforderungen der nächsten 50 Jahre anzugehen“, erklärte Landrat Christoph Schauder und bedankte sich bei den Fraktionsvorsitzenden Manfred Schaffert (CDU), Klaus Kornberger (FWV), Ute Schindler-Neidlein (SPD), Rainer Moritz (Bündnis 90/Die Grünen) und Albrecht Rudolf (FDP/BLW) für ihre Teilnahme bei der Baumpflanzaktion.

„Ich kann den Bürgerinnen und Bürgern versichern: Der Kreistag und die Landkreisverwaltung ziehen beim Zukunftsthema Umweltschutz an einem Strang.“

Die zehn Jahre alte Traubeneiche wurde in Absprache mit dem Forstamt des Landratsamtes ausgewählt.

„Aktuell ist die Eiche die Hauptbaumart im Main-Tauber-Kreis. Die Baumart wurde vorausschauend ausgewählt, denn die Bedeutung dieser Art wird in den kommenden Jahren aufgrund des Klimawandels noch weiter zunehmen“, erklärte Marieke Plate als Leiterin des Kreisforstamtes.

Die Baumvielfalt im Landkreis werde sich in den kommenden Jahrzehnten verringern. „Gleichzeitig ist die Eiche eine robuste, hitzeverträgliche Baumart und hat eine Lebensdauer von rund 300 Jahren. Sie wird in den nächsten 50 Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen“, ergänzte Marieke Plate.

Die Pflanzaktion vorbereitet hatten das Amt für Immobilienmanagement mit Amtsleiter Joachim Aragón und der Fachberater für Obst, Garten und Landschaft, Harald Lurz.

