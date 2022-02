Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pandemie - Landrat Christoph Schauder zieht für den Landkreis eine positive Bilanz / Quote in Main-Tauber liegt unter den Top Ten in Baden-Württemberg Corona: Vier-Säulen-Modell mit 25 000 Impfungen ein „voller Erfolg”

Die Impfquote im Kreis liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt.