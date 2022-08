Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderatswahl - Bürger können frühestens am 18. Dezember und spätestens am 23. April erneut zum Urnengang aufgefordert werden Kommunalwahl in Tauberbischofsheim wird für ungültig erklärt

Nach der Stadt Tauberbischofsheim hat auch das Landratsamt auf eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision verzichtet. Damit erlangte das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs am 19. August Rechtskraft. Die Konsequenz: Neuwahlen.