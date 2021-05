Liebe Leser, die Fränkischen Nachrichten feiern in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag.

Angesichts der Corona-Pandemie sind die Rahmenbedingungen für dieses besondere Jubiläum natürlich denkbar schwierig. Der Krise zum Trotz wollen wir dennoch mit Ihnen gemeinsam feiern.

Unter der Überschrift „75 Jahre – FN on Tour“ werden wir in den nächsten Wochen und Monaten eine Rundreise durch unser großes Verbreitungsgebiet unternehmen. Unterwegs werden unsere Autoren viele Städte und Gemeinden besuchen, besondere Menschen treffen und interessante Gespräche führen. Wir zeigen, was unsere Region zu bieten hat, und erhalten dabei immer wieder ganz besondere Einblicke und Eindrücke.

Den Auftakt macht in dieser Woche die Kreisstadt Tauberbischofsheim, zugleich Hauptsitz unseres Verlags.

Es gibt viel zu entdecken und zu erfahren. Kommen Sie einfach mit!