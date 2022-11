Kampfkunst auf höchstem Niveau demonstriert

Wertheim/Tauberbischofsheim. Nach der großen Pause wurden wieder Kampfkünstler aus aller Welt ins Taubertal gerufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und wenn Großmeister Katsutoshi Shiina und Karatemeisterin Yuko Hirayama in Wertheim ihr geballtes Wissen weitergeben, steht die Karatewelt still.

Internationales Teilnehmerfeld

Unterteilt in drei Leistungsgruppen Kinder, Unterstufe und Oberstufe erfolgte der Unterricht von 10 Uhr beginnend bis um 18.30 Uhr.

Mehr zum Thema Turnen Die Entscheidung fällt Mehr erfahren Katholische Kirche Große Leidenschaft für die Königin der Instrumente und die Kirchenmusik Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Turnen Eleganz, Anmut und Akrobatik Mehr erfahren

Zu lernen gab es viel, weshalb neben Kämpfern aus dem gesamten Bundesgebiet auch Gäste aus den USA, Canada, Türkei, Österreich, Frankreich und der Schweiz anreisten und niemand wurde enttäuscht. Kommendes Wochenende findet der Lehrgang in Tauberbischofsheim in der großen Halle am Wört statt.

Eingeladen sind auch hier alle Karatefans ungeachtet der Verbands- oder der Vereinszugehörigkeit. Sämtliche Trainingseinheiten sind für Zuschauer hier kostenlos, sie können dabei einen echten Eindruck von der japanischen Kampfkunst bekommen.

Interessenten können sich bei der Karateabteilung des TSV Tauberbischofsheim zum regelmäßigen Training anmelden. sake