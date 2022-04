Generationswechsel an der Spitze der Feuerwehr Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Nach zwei Jahren, in denen man aufgrund der Pandemie auf Online-Alternativen und eine Briefwahl zur Ermittlung des neuen Abteilungsausschusses ausgewichen war, fand dieser Tage die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Tauberbischofsheim, Abteilung Stadt, in Präsenz statt.

Nach den üblichen Regularien und einem Totengedenken erstattete Kommandant Michael Noe in der Stadthalle seinen Bericht. Vorneweg dankte er allen für ihr vorbildliches Engagement während der vergangenen zwei Jahre. Aufgeteilt in Einsatzgruppen, um die Einsatzbereitschaft auch bei etwaiger Quarantäne aufrecht zu erhalten, mit eingeschränkter und lange Zeit ausbleibender Übungstätigkeit und trotz zahlreicher zusätzlicher Herausforderungen durch das unmittelbare Pandemiegeschehen, habe man alles gegeben, um den Schutz der Stadt und ihrer Bürger zu gewährleisten.

Die Beförderungen Befördert wurden: Zum Feuerwehrmann/zur Feuerwehrfrau: Marlon Burger, Hannah Diemer, Christian Dörr, David Hanke, Madita Lotter, Paul Tiedtke, Sophia Staus. Zum Oberfeuerwehrmann/zur Oberfeuerwehrfrau: Regis Dufour, Melanie Kube, Luca lehr, Felix Scheuerlein, Philipp Tiedtke. Zum Hauptfeuerwehrmann: Peter Block jr., Thorsten Haldermann-Sack, André Lehder, Thomas Schäfer. Zum Löschmeister: Paul Stemmler. Zum Oberlöschmeister: Timo Lang, Sven Schädel. Zum Brandmeister: Daniel Winkler. Zum Oberbrandmeister: Helmuth Hofer, Mario Noe, Klaus-Dieter Olbrich.

Die Tauberbischofsheimer Einsatzabteilung zählt 93 aktive Kräfte, dazu kommen zwölf Jugendfeuerwehrmitglieder und 28 Angehörige der Altersabteilung. Man habe zwölf Sitzungen des Abteilungsausschusses und der Zug- und Gruppenführer abgehalten, mehrheitlich online oder in hybrider Form.

Erneut Großes geleistet

Noes bisheriger Stellvertreter Dominik Götzinger berichtete zum Einsatzgeschehen der vergangenen beiden Jahre. Mit 137 (2020) und 188 (2021) Einsätzen habe man erneut Großes geleistet, würde letzterer Wert doch im Durchschnitt auf eine Alarmierung jeden zweiten Tag schließen lassen. Neben einer Aufschlüsselung der Einsatzzahlen berichtete Götzinger auch über die vermehrte Anforderung im Rahmen der Überlandhilfe; mit 31 (2020) und 34 (2021) Einsätzen machte diese einen erheblichen Teil der Alarme aus.

Als besondere Einsätze hob er neben den unterschiedlichen Hilfeleistungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung den Brand im Zipfpark, einen Silobrand bei der Firma VS-Möbel, verschiedene Großbrände in Lauda-Königshofen, Grünsfeld und Vilchband, sowie einige Verkehrsunfälle heraus. Besonders in Erinnerung bleibt auch der Einsatz von vier Tauberbischofsheimer Floriansjüngern im Rahmen der Fluthilfe im Ahrtal im Juli 2021. Beschafft habe man in den letzten Jahren einen neuen Kommandowagen sowie einen Einsatzleitwagen, darüber hinaus erhielt man Tablets für die Einsatzfahrzeuge und ein neues System zur Einsatzstellenhygiene. Einen kurzen Ausblick gab Götzinger auf das in Kürze am Standort Tauberbischofsheim eintreffende Tanklöschfahrzeug 4000, welches ein Vorgängerfahrzeug aus dem Jahr 1981 ersetzen wird.

Die Berichte der Jugendfeuerwehr, der Altersabteilung und den Kassenbericht trugen Tobias Jekeli (Jugendgruppenleiter), Peter Bernhardt (Obmann der Alterskameraden) und Gernot Häfner (Kassier) vor. Jekelis Vorgänger im Amt, Tizian Hartmann, erhielt als Dank für acht Jahre in Diensten des Feuerwehrnachwuchses ein Präsent. Die Kassenprüfer Helmuth Hofer und Harald Baumeister bescheinigten Gernot Häfner eine einwandfreie Kassenprüfung, weshalb er einstimmig entlastet wurde.

Anschließend erfolgten die Vorstellung und Aufnahme neuer Mitglieder, die Ehrung derjenigen, welche einen Lehrgang erfolgreich absolviert haben, sowie Beförderungen (siehe Infokasten).

Die Wahl zum Abteilungskommandanten leitete Bürgermeisterin Anette Schmidt. Nachdem es aus der Mitte der Abteilung zunächst keine Kandidaten gegeben hatte, erklärte sich Dominik Götzinger bereit, für das Amt des Abteilungskommandanten zur Wahl zu stehen.

Er betonte, dass dies aufgrund eines privaten Bauvorhabens seinerseits jedoch nur eine Lösung auf Zeit sei. Er sei aber gerne bereit, der Feuerwehr in dieser Übergangsphase, in der die Führung der Gesamtwehr aus dem Ehren- ins Hauptamt wechselt, als Brückenbauer zur Verfügung zu stehen und hofft, dass schon bald eine neue und motivierte Führungsmannschaft aus der Mitte der Abteilung die Geschicke lenken wird.

Die Wahl bestätigte Götzingers Hoffnungen mit großer Mehrheit; die noch vakante Position seines Stellvertreters will die Bürgermeisterin in Gesprächen mit Vertretern der Feuerwehr, der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung zeitnah besetzen.

Besondere Ehre erwiesen

Götzinger bedankte sich für das große Vertrauen und erwies Michael Noe, den er nun beerbt, eine besondere Ehre: Schon vor der offiziellen Verabschiedung im Mai überreichte er dem scheidenden Kommandanten eine Flasche Flutwein aus dem Ahrtal – für Noe nicht zuletzt deshalb ein besonderes Geschenk, da dieser selbst zum Einsatzkontingent des Main-Tauber-Kreises gehört hatte.

Schlagkräftige Truppe

Die Bürgermeisterin gratulierte dem neu gewählten Abteilungskommandanten sowie den Beförderten, bevor sie Grüße von Stadtverwaltung und Gemeinderat überbrachte. Als Dienstherr sei man von Seiten der Verwaltung stolz auf die schlagkräftige Truppe, welche immer bereitstehe, wenn Hilfe benötigt würde.

Unter zustimmendem Nicken der Vorsitzenden aller Gemeinderatsfraktionen sicherte sie der Wehr auch weiter die volle Unterstützung zu, wenn es um eine angemessene und moderne Ausstattung gehe.

Paul Stemmler informierte zu guter Letzt über den Sachstand der Gründung des Fördervereins der Tauberbischofsheimer Floriansjünger, ehe Michael Noe die Versammlung mit dem Wahlspruch der Feuerwehrleute beschloss: „Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr!“ ffw