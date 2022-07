„Auf unsere Feuerwehr ist stets Verlass“

Walldürn. Die Jahreshauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Walldürn mit Wahl des Stadtkommandanten und dessen drei Stellvertretern sowie Ehrungen fand am Freitag in der Nibelungenhalle statt.

Floriansjünger geehrt Mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg für 15-jährigen aktiven Feuerwehrdienst wurden geehrt: Mike Mohr (Abteilung Altheim), Matthias Hennig (Abteilung Glashofen), Philipp Haas, Pierre Herkert, Saskia Schelmbauer, Dirk Volkert (alle Abteilung Gottersdorf), Sebastian Geier, Stefan Goldschmidt (beide Abteilung Hornbach), David Berberich (Abteilung Reinhardsachsen), Sebastian Hennig, Andy Kern, Pascal Link (alle Abteilung Rippberg), Robin Baumann, Manuel Seyfried (beide Abteilung Walldürn Stadt). Mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber für 25-jährigen Feuerwehrdienst wurden ausgezeichnet: Daniel Götz, Jürgen Münch, Dirk Stahl (alle Abteilung Altheim), Klaus Hack (Abteilung Gerolzahn), Hubert Hollerbach, Michael Schieser (beide Abteilung Gottersdorf) Georg Dörr, Klaus Eckert, Alexander Stich, Markus Weismann, Thorsten Weismann (alle Abteilung Hornbach), Marcel Daubner (Abteilung Rippberg), Sascha Dörr, Andreas Hefner (beide Abteilung Walldürn Stadt). Das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Gold für 40-jährigen Feuerwehrdienst ging an: Egon Frank, Armin Mechler, Bernhard Müller, Elmar Schmitt, Kurt Schretzmann-Sans, Josef Sans (alle Abteilung Altheim), Thomas Meidel (Abteilung Gerolzahn), Reinhold Kirchgeßner, Werner Zeitler (beide Abteilung Glashofen), Andreas Bodirsky, Martin Bodirsky (beide Abteilung Gottersdorf), Klaus Baumann, Lothar Berberich, Rainer Berberich, Ottfried Haas, Armin Sauer (alle Abteilung Reinhardsachsen), Matthias Eichler, Gunther Hertlein (beide Abteilung Rippberg), Jürgen Streun (Abteilung Walldürn Stadt), Jürgen Beuchert, Joachim Seyfried, Tobias Trabold (alle Abteilung Wettersdorf). ds

Nach Begrüßung sowie Totengedenken erstattete Stadtkommandant Sascha Dörr seinen Bericht. In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Zahl der Aktiven von 259 im Jahr 2016 auf 264 im Jahr 2021 erhöht. Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl der Mitglieder der Altersabteilungen von 84 auf 88. Leicht rückläufig ist die Mitgliederzahl der Jugendwehren gewesen (von 58 auf 54). Somit zählt die Gesamtfeuerwehr der Stadt Walldürn insgesamt 406 Mitglieder.

In puncto „Aus- und Weiterbildung“ nahmen Floriansjünger in den zurückliegenden sechs Jahren an folgenden Lehrgängen auf Kreisebene erfolgreich teil: „Grundausbildung“ (55 Teilnehmer), „Truppmann II“ (18), „Truppführer“ (20), „Sprechfunker“ (59), „Maschinist“ (16), „Atemschutz“ (30), „Heiße Ausbildung“ (43), „Motorsägen-Lehrgang“ (17), „Jugendgruppenleiter“ (12), „Führungskräftefortbildung“ (52), „Grundlagen TH“ (7), „Technische Hilfe Firma Audi“ (12), „Leistungsabzeichen in Bronze“ (28), und „Holz in Spannung“ (7).

Auch an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule waren Mitglieder der Gesamtfeuerwehr Walldürn beteiligt: „Gruppenführer“ (9), „Zugführer“ (4), „Gerätewart-Lehrgang“ (3), „Verbandsführer“ (1), „Ausbilder Atemschutz“ (3).

Zum Feuerwehreinsatz wurde die Gesamtfeuerwehr mit ihren neun Abteilungen im Berichtszeitraum 2016 bis 2021 insgesamt 671 Mal gerufen (115 Brände, 277 technische Hilfeleistungen, 169 „sonstige Einsätzen, 66 Fehlalarme, 16 Täuschungsalarme, 28 Überlandhilfen).

Trotz der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren gab es wieder viele Aktivitäten sowie eine stetige Fortentwicklung des Feuerwehrwesens in personeller, materieller und vor allem auch digitaler Hinsicht zu verzeichnen.

Die Anforderungen an das vielfältige Leistungsspektrum der Feuerwehr würden sich kontinuierlich fortentwickeln, so der Stadtkommandant. Erfreulicherweise könne festgestellt werden, dass man – aufgrund des umsichtigen Verhaltens der Mitglieder – die Einsatzbereitschaft der Gesamtfeuerwehr auch während der Pandemie zu jedem Zeitpunkt habe gewährleisten können.

Bürgermeister Markus Günther dankte den Mitgliedern für den in den zurückliegenden sechs Jahren ehrenamtlich geleisteten Dienst und das dabei gezeigte Engagement. Bereits vor geraumer Zeit habe man mit den Verantwortlichen der Gesamtfeuerwehr einen Feuerwehrbedarfsplan erstellt und im Gemeinderat verabschiedet. Dieser werde sukzessiv abgearbeitet und aktualisiert. Der Gemeinderat habe erst vor ein paar Wochen der Umrüstung der feuerwehrtechnischen Infrastruktureinrichtungen auf Digitalfunk zugestimmt. Ebenso sei mit der Beschaffung eines TSF-W begonnen worden.

Seit der letzten Generalversammlung der Gesamtwehr vor sechs Jahren seien von der Stadt 4,8 Millionen Euro in die Feuerwehr beziehungsweise in den Brandschutz investiert worden, dies sei gut angelegtes Geld.

Es seien neue, hochmoderne Einsatzfahrzeuge beschafft und alle Einsatzkräfte mit einer neuen Einsatzkleidung ausgestattet worden. Schließlich sei die Atemschutzanlage erneut in Walldürn errichtet und aktuell stehe der Ausbau der Atemschutzgerätewerkstatt an.

Auch in Zukunft stünden viele wichtige Aufgaben an. Deshalb müsse die schon hohe Motivation der Floriansjünger weiter gestärkt und aufrecht erhalten werden. Vor allem müsse die Jugend zielstrebig und zielorientiert an ihre Aufgabe herangeführt werden, denn sie sei die Zukunft.

Nach wie vor genieße die Walldürner Feuerwehr aufgrund der Tatsache, dass sie alle Aufgaben und Einsätze stets erfolgreich meistere, großes Ansehen bei der Bevölkerung. Jeder Walldürner wisse, dass er sich auf die Feuerwehr stets voll und ganz verlassen könne, so Günther.

Dafür gelte es, allen Feuerwehrleuten namens der Stadt noch einmal große Anerkennung auszusprechen.

Dann stand – unter der Leitung von Stadtoberverwaltungsrat Hotzy – die Wahl des Stadtkommandanten und dessen drei Stellvertretern für die nächsten fünf Jahre an. Der seitherige Stadtkommandant und dessen drei Stellvertreter wurden dabei in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt.

Damit wurde Sascha Dörr erneut zum Stadtkommandanten der Gesamtfeuerwehr Walldürn, Nico Hartmann zum 1. stellvertretenden Stadtkommandanten, Tobias Hauke zum 2. stellvertretenden Stadtkommandanten sowie Matthias Meidel zum 3. stellvertretenden Stadtkommandanten gewählt.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr gab einen kurzen Überblick über die im Neckar-Odenwald-Kreis in den zurückliegenden sechs Jahren getätigten Feuerwehreinsätze sowie über die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Dankesworte des Kreisbrandmeisters galten allen Aktiven der neun Walldürner Abteilungswehren mit den jeweiligen Abteilungskommandanten und deren Stellvertretern an der Spitze – sowie der Stadt für die bereitgestellten Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstung, Fahrzeugen sowie den Neubau der neuen Atemschutzübungsanlage in Walldürn.