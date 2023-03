Gefahrguteinsätze kommen künftig hinzu

Impfingen. „Der neue Alarmplan zielt darauf ab, alle Abteilungen der Feuerwehr Tauberbischofsheim optimal miteinander einzubinden. Die Abteilung Impfingen ist zukünftig auch für Gefahrguteinsätze vorgesehen, um als schlagkräftige Einheit und Unterstützung für die Gesamtwehr die vielfältigen Aufgaben bewerkstelligen zu können“, so der Abteilungskommandant Daniel Winkler in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Impfingen.

Rückblick

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Daniel Winkler und dem Totengedenken, in der man besonders dem plötzlich verstorbenen Karl Meininger gedachte, gab Daniel Winkler den Bericht des Abteilungskommandanten ab. Winkler ging auf die Erstellung des neuen Alarmplans ein. „Die Abteilung Impfingen wird zukünftig nicht nur bei Einsätzen in und um Impfingen alarmiert, vielmehr wird sich der Aufgabenbereich um Gefahrguteinsätze erweitern. In dem die Impfinger Kameraden für den Aufbau und den Betrieb eines Dekontaminationsplatzes herangezogen werden“, so Winkler und ging weiter auf den neuen Digitalfunk und die Änderungen in der Kleiderkammer ein.

Schriftführer Mathias Altmann gab einen umfassenden Einblick in die Aktivitäten der Impfinger Feuerwehr. Neben den Einsätzen der Impfinger Floriansjünger gab es zahlreiche Weiter- und Fortbildungen sowie Arbeitseinsätze. Auch der Kassenbericht von Holger Fünkner für die aktive Wehr konnte sich sehen lassen. Das bestätigte der Kassenprüfer Daniel Bundschuh, welcher die Entlastung des Vorstands vorschlug, der von der Versammlung auch einstimmig beschlossen wurde.

Jugendabteilung

Für die Jugendabteilung gab Manuel Lipski seinen Bericht ab. Er ging auf die von der Jugend durchgeführte Christbaumaktion und auf einige gesellige Veranstaltungen ein. Der Kassenbericht von Leon Lipski und die einstimme Entlastung bestätigte für die Jungendabteilung ebenfalls eine einwandfrei geführte Kasse.

Ehrungen

Auch Ehrungen und Neuaufnahmen standen auf der Tagesordnung: Till Scheidler wurde als aktiver Feuerwehrmann mit Handschlag in den Kreis der Impfinger Kameraden aufgenommen. Darüber hinaus wurden Daniel Bundschuh und Dominik Carle für 25-jährige Dienstzeit geehrt.

Grußworte

Stefan Lindtner ging in seinem Grußwort auf die neue Alarm- und Ausrückordnung ein. Aufgrund den heutigen Gegebenheiten sei es notwendig, dass bei Alarmierungen die Einsatzstärke optimal an die Einsatzursache angepasst wird. „Die neue Alarm- und Ausrückordnung zielt darauf ab, taktische Verbände zu bilden. Wegen der Nähe und der Leistungsfähigkeit unterstützt daher die Abteilung Impfingen die Gesamtwehr bei Gefahrgut-Alarmierungen“, so der Stadtkommandant Stefan Lindtner. Ferner ging Lindtner auch auf die Umstellung des Digitalfunks, den künftigen Änderungen der Kleiderkammer sowie auf die Einsatzmöglichkeit der Alterskameraden ein.

Ortsvorsteher Dominik Carle dankte allen Floriansjüngern für ihren Einsatz. „Ihr seid da, wenn wir euch brauchen, und Ihr seid schnell da“, so Carle Abteilungskommandant Daniel Winkler beendete anschließend die Jahreshauptversammlung mit dem Appell weiterhin gut zusammenzuarbeiten und schwor die Abteilung auf eine gute Kameradschaft ein. ffw