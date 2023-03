Kommandant Benjamin Rapp im Amt bestätigt

Gissigheim. Nach drei Jahren corona-bedingter Zwangspause konnte die Freiwillige Feuerwehr Gissigheim endlich wieder ihre Generalversammlung abhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele Einsätze

Nach Begrüßung und stillem Gedenken zu Ehren der verstorbenen Kameraden erklärte Abteilungskommandant Benjamin Rapp mit Blick auf die teils schwierigen Bedingungen mit sehr eingeschränktem Übungsbetrieb und verhältnismäßig vielen Einsätzen, vor allem 2022: „Die letzten Jahre haben jedem von uns, Corona geschuldet, einiges abverlangt.“

Trotzdem konnte der Feuerwehrbetrieb so gut wie möglich aufrechterhalten und an verschiedenen Projekten weitergearbeitet werden, wie zum Beispiel an der Beschaffung des neuen Feuerwehrautos, das schließlich im vergangenen Jahr nach umfangreicher Unterweisung und Schulung abgeholt werden konnte. Aktuell wird das neue HLF-10 immer mehr in die Übungen miteinbezogen und soll möglichst schnell in Dienst gestellt werden.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung Abteilungswehr ist in Zimmern ein Aktivposten Mehr erfahren Abteilungswehr Heidersbach Freude auf das neue Fahrzeug Mehr erfahren Rück- und Ausblick bei der Jahreshauptversammlung Abteilungswehr Limbach zog Bilanz Mehr erfahren

Nach den Berichten von Schriftführer und Kassenwart informierte Jugendfeuerwehrwart Tilo Hofmann über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Auch hier musste der Übungsbetrieb lange Zeit ausgesetzt und anschließend wieder unterbrochen werden. Im vergangenen Jahr konnte man glücklicherweise wieder richtig loslegen und neben den Übungen einen Wald- und Wiesentag für die Jugendlichen abhalten sowie an einem Gauditurnier teilnehmen.

Als positiv wertete Hofmann ebenfalls, dass der Betreuerstab der Jugendfeuerwehr erweitert wurde und hier nun einige junge Feuerwehrkameraden involviert sind. Für das kommende Jahr plant Hofmann mit seinem Team wieder die Teilnahme am Gauditurnier auf Kreisebene sowie einen Ausflug mit den Jugendlichen.

Bürgermeister Ludger Krug leitete nach erfolgter Kassenprüfung und einstimmig erteilter Entlastung des Vorstands die Neuwahlen, bei denen alle Posten des Feuerwehrausschusses neu zu besetzen waren. Nicht zur Wiederwahl angetreten waren der erste stellvertretende Kommandant Hubert Schreck sowie der stellvertretende Kassenwart Karl Schreck und Beisitzer Werner Rapp.

Neuwahlen

Abteilungskommandant Benjamin Rapp wurde einstimmig wiedergewählt. Rainer Schreck fungiert nun als erster Stellvertreter, Sebastian Rapp lies sich zum zweiten Stellvertreter wählen. Kassenwart Manuel Fahrmeier wurde in seinem Amt ebenso bestätigt wie die Schriftführer Achim Bundschuh und Benedikt Rapp. Als stellvertretender Kassenwart wurde Tobias Schreck neu gewählt. Der neue Ausschuss wird komplettiert durch die Beisitzer Tilo Hofmann, Stefan Rapp, Sebastian Schreck, Philipp Zimmermann und Marcel Steffan.

Viel Lob für die erfolgreiche Bewältigung der zahlreichen Einsätze gab es von Hauptkommandant Torsten Glock. Trotz der schwierigen Umstände seien die Ernstfälle stets mit kühlem Kopf und ohne große Probleme gemeistert worden. Erfreulicherweise sind aktuell auch wieder einige Kameraden zu diversen Lehrgängen angemeldet.

Welche großen Herausforderungen und Veränderungen der Abteilung Gissigheim und der Gesamtwehr der Gemeinde Königheim aktuell bevorstehen, konnte man aus seinem Ausblick entnehmen. So erwähnte er als kurzfristige Schritte die Umstellung auf Digitalfunk, Einführung der Handyalarmierung, Umbau der Atemschutzgeräte, Integration des HLF in den Übungs- und Einsatzablauf sowie Beschaffung von Equipment zur Einsatzstellenhygiene.

Modernisierung geht weiter

Auch nach dem anstehenden Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gissigheim und der geplanten Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik gehe die Modernisierung und Weiterentwicklung der Gemeindefeuerwehr weiter, da für 2024 die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans vorgesehen sei, woraus sicherlich weitere Maßnahmen entstehen würden.

Neubau des Gerätehauses

Den anstehenden Neubau des Gerätehauses griff Bürgermeister Ludger Krug auf und informierte über den aktuellen Stand dieses Großprojektes.

Die Gemeinde sei hierzu aktuell in Klärung mit dem Landratsamt bezüglich des Bauantrages. Krug zeigte sich optimistisch, die Baugenehmigung noch im ersten Halbjahr zu erhalten, so dass mit den Arbeiten hoffentlich noch in diesem Jahr begonnen werden könne.

Der Bürgermeister dankte allen Feuerwehrkameraden für ihren ehrenamtlichen Einsatz und warb für die dieses Jahr wieder bestehende Möglichkeit, das Feuerwehr-Leistungsabzeichen zu absolvieren.