Eine Kleinstadt mit Herz, eingebettet zwischen Odenwald und Spessart und direkt an Main und Wildbach, so wird Freudenberg am Main oft lobend beschrieben.

Für Bürgermeister Roger Henning sind es nicht nur die schöne Natur und die bewahrte Stadtgeschichte, die sein Freudenberg ausmachen. Auch die kulturelle Vielfalt und das Miteinander der Menschen präge die Stadt. Freudenberg sei ein

...