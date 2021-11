FN on Tour: Schön war’s

Liebe Leser, mit der Reihe „75 Jahre – FN on Tour“ geht an diesem Wochenende eine ganze besondere Serie zu Ende. In den vergangenen Monaten haben die Fränkischen Nachrichten eine spannende Rundreise durch unser Verbreitungsgebiet unternommen. Seit Anfang Mai waren wir „on Tour“ und berichteten jede Woche aus einer anderen Kommune in unserem großen Verbreitungsgebiet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angesichts der Corona-Pandemie war es natürlich äußerst schwierig, unser 75-Jahr-Jubiläum gebührend in den Mittelpunkt zu stellen. Mit der Sonderbeilage Ende Juli und dieser außergewöhnlichen Serie fanden wir aber einen schönen Weg, den besonderen Geburtstag der FN gemeinsam mit den Menschen in der Region Odenwald-Tauber zu „feiern“.

Während der Tour durch das Verbreitungsgebiet haben unsere Autoren viele besondere Menschen getroffen, spannende Geschichten gehört und interessante Gespräche geführt. Wir haben in Wort und Bild gezeigt, was unsere Region zu bieten hat, und erhielten dabei immer wieder ganz besondere Einblicke und Eindrücke, die wir gerne mit Ihnen teilten. Schön war’s.

Wer den einen oder anderen Teil der Serie „75 Jahre – FN on Tour“ nochmals nachlesen möchte, kann das tun, denn auf unserer Homepage www.fnweb.de sind alle Beiträge der Serie sowie ergänzende Fotostrecken jederzeit verfügbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2