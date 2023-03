Die Mannschaft schrumpft

Dittwar. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Dittwar, standen Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch den Kommandanten Jens Pflüger erfolgte das Totengedenken. In seinem Tätigkeitsbericht merkte der Kommandant an, dass Corona viel von allen abverlangt habe, auch von der Feuerwehr.

So fanden Übungen, Schulungen, Lehrgänge, Kameradschaftsabende und Veranstaltungen nicht statt. Alles musste heruntergefahren werden. In dieser Zeit wurden nur kleinere Bewegungsfahrten mit dem Fahrzeug sowie Funktionsprüfungen der Pumpe, Stromerzeuger und Motorsäge durchgeführt.

Die Lockerungen im März seien genutzt worden, um das Feuerwehrhaus, besonders die Fahrzeughalle, auf Vordermann zu bringen. Der Ausschank in der Fahrzeughalle wurde im Innenbereich sauber verkleidet.

Nachdem vor Jahren das Treppenhaus und den Gang hergerichtet wurde, haben Edgar Schlegelmilch, Bernd Lotter und Robert Weber die Fahrzeughalle neu gestrichen.

Für eine private Sammelaktion für Menschen in der Ukraine stellte die das Feuerwehrhaus als Umschlagplatz zur Verfügung. Um die Reichweite zu erweitern, organisierte Pflüger kurzerhand eine Sammelaktion. Diese war so erfolgreich, dass umgehend eine zweite durchgeführt wurde. „Es machte mich richtig stolz, wie wir uns in Dittwar plötzlich gegenseitig unterstützt und geholfen haben“, so der Kommandant.

Tobias Richter absolvierte im April erfolgreich den Truppführerlehrgang. Im Mai nahmen Tobias Richter und Bernhard Schmitt erfolgreich am Maschinistenlehrgang teil.

2022 gilt als wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Auf Grund des Extremwetters hat die Wehr im August den See belüftet. 2022 gab es keine offiziellen Einsätze. Die aktive Mannschaft umfasst noch 23 (-3) Personen, die Altersmannschaft: 8 (+1), die Jugendfeuerwehr hat null Aktive.

Pflüger bemängelte, dass die Beteiligung an den Ausbildungsabenden besser sein sollte, da diese eine wichtige Übung für den Ernstfall darstellen und somit nicht zu vernachlässigen sind. Abschließend bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit in der Feuerwehrabteilung.

Danach standen Ehrungen an: Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienstleistung erhielten Daniel Ditter, Manuela Ditter, Manuel Faulhaber, Linda Fast, Patrick Hauke, Bernhard Schmitt, Sebastian Mahler. Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienstleistung: Hans-Dieter Hellinger, Peter Kaiser, Jens Pflüger , Patrick Oetzel, Markus Rosinski. Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre Dienstleistung: Gernot Schmitt, Stefan Zegowitz.