Emil Schmitt ist nun gewählter Oberschützenmeister

Schweinberg. Ehrungen und Neuwahlen umfasste die am Freitag im Schützenhaus abgehaltene Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Schweinberg. Ein Wechsel erfolgte an vorderster Front: Emil Schmitt ist nach einem Jahr kommissarischem Oberschützenmeister nun gewählter Oberschützenmeister.

Ausführlicher als im letzten Jahr fiel der Bericht von Schriftführer Benedikt Beuchert aus: Er blickte auf sieben Vorstandschaftssitzungen, Vereinsvertreterversammlungen, diverse Reparaturarbeiten, den Besuch von Wallfahrern und ein erfolgreiches Vatertagsfest zurück.

Stellvertretende Sportleiterin Edith Ruttmar freute sich darüber, dass endlich wieder Wettkämpfe und die üblichen sportliche Aktivitäten wie das Königsschießen und die Vereinsmeisterschaften stattfanden. Hervorzuheben im Jahre 2022 sind Schützenkönig Benedikt Beuchert mit seiner Ritterschaft 1. Ritter Tobias Beuchert, 2. Ritter Michael Ruttmar und Schwarzritterin Milena Gerlach. Bei den Kreismeisterschaften 2022 konnten Sabrina Trat und Dieter Weissinger jeweils den 1. Platz feiern, während Edith und Michael Ruttmar sich über den 2. Platz freuen durften. Die Luftdruckrunde 2021/22 wurde Corona bedingt verkürzt und im Fernwettkampf geschossen. In der Kreisseniorenliga LP-Auflage belegte die 1. Mannschaft den 4. Platz mit Michael Ruttmar als besten Schützen und die 2. Mannschaft den 7. Platz mit Walter Bechold als besten Schützen. Erfreulicherweise konnte im Herbst die Luftgewehrmannschaft mit Sabrina Trat und den „Beuchert-Brüdern“ Tobias und Benedikt die Spitze der Tabelle erreicht werden.

Nach dem von Schatzmeister Tobias Beuchert vorgetragenen Kassenbericht lobte Manfred Merkert, der mit Christian Würzberger die Kasse geprüft hatte, die solide Buchführung. Sein Dank galt dem Vorstand für die gute Vereinsarbeit, ehe Ortsvorsteher Dieter Elbert die Entlastung mit Grußworten verband.

„Eine schwierige Zeit“

„Eine schwierige Zeit liegt hinter uns – zum Glück hat sich die Corona-Lage deutlich gebessert“, hielt er fest. Der Blick lässt sich nach vorne richten und man kann sich wieder auf Feierlichkeiten freuen.

In seinem Tätigkeitsbericht zeigte Emil Schmitt auf, dass noch ein riesiger Berg an Ästen an der Stirnseite des Schützenhauses zu entfernen gewesen sei. „Durch die große Unterstützung von David und Werner Häfner sowie Axel Künzig und Marco Volk konnten wir den Platz säubern“, hob er hervor.

Wechsel an der Spitze

Bei den Neuwahlen ergab sich ein Wechsel an der Spitze. Emil Schmitt ist nach einem Jahr als kommissarischer Oberschützenmeister nun gewählter Oberschützenmeister für ein Jahr. An seiner Seite hat Werner Häfner das Amt des Schützenmeisters bis 2025 übernommen. Wieder gewählt wurde Sportleiter Michael Ruttmar, der in Abwesenheit die Wahl angenommen hat, sowie Beirat Daniel Stegerwald. Der Vorstand wird durch die neuen Beiräte Sascha Nowatzki und David Häfner ergänzt; Kassenprüfer bleiben Manfred Merkert und Christian Würzberger.

Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen die Oberschützenmeister Schmitt und Schützenmeister Häfner durchführten. Sie würdigten Elfriede Seubert, die seit 50 Jahren dem Verein die Treue hält. Zudem freuten sie sich, dass Regina Schilling 25 Jahre Mitglied im Verein, sowie 40 Jahre Mitglied im Badischen und Deutschen Schützenbund ist. Ihre 13-jährige Tätigkeit im Vorstand setzen alldem die Krone auf. Ebenso wurde Wolfgang Schilling für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein, 50 Jahre im Badischen und Deutschen Schützenbund geehrt und der Dank für die zwölfjährige Beiratstätigkeit im Vorstand ausgesprochen. ad