Für ein „Revival“ der Jugendfeuerwehr plädiert

Langenelz. Zur Jahreshauptversammlung mit Berichten über die vergangenen drei Jahre hatten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mudau, Abteilung Langenelz, mit Gesamtkommandant Markus Peiß und Ortsvorsteher Markus Späth in der örtlichen Aula eingefunden.

Abteilungskommandant Holger Münch gab einen Rückblick auf die lange Berichtszeit. Der Mitgliederstand hat sich von 2020 bis 2022 lediglich um eine Person geändert, die von den 28 Aktiven 2022 in die Alterswehr wechselte und diese von sieben auf acht erhöhte.

Der aktuelle Ausbildungsstand zeigt 25 Mann mit Grundausbildung, 22 Sprechfunker, sechs Maschinisten, acht Atemschutzgeräteträger, sieben Truppführer, drei Gruppenführer und einen Zugführer. Wie Holger Münch erläuterte, waren Übungen im Berichtszeitraum nur teilweise und dann in Kleingruppen und erst ab Sommer 2022 wieder im Regelbetrieb möglich. In diesem Jahr wolle man wieder voll durchstarten.

Umso stolzer war der Abteilungskommandant auf dennoch 21 erfolgreiche Einsätze, die sich im Jahr 2020 aufteilten in zwei technische Hilfeleistungen, zwei Brand- und zwei sonstige Einsätze, im Jahr 2021 auf sechs technische Hilfeleistungen, drei Brandeinsätze und zwei sonstige Einsätze und im Jahr 2022 auf zwei technische Hilfeleistungen und zwei sonstige Einsätze, außerdem hatte man noch den Martinsumzug abgesichert.

Leider sei aber die Kameradschaftspflege im Berichtszeitraum zu kurz gekommen, ebenso wie Weiterbildungsmöglichkeiten. Absolviert hatte Markus Bayer die Truppmann-Ausbildung, und „Holz unter Spannung“ lernte Holger Münch kennen, der auch an den Delegiertenversammlungen der Jugendfeuerwehr NOK und des Kreisfeuerwehrverbandes teilgenommen hatte.

Münch plädierte dringend für ein „Revival“ der Jugendfeuerwehr, wofür in einem ersten Schritt eine Infoveranstaltung für interessierte Kinder ab zehn Jahren am 11. März um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus stattfinden soll.

Schriftführer Christian Meixner berichtete von mehreren Ausschusssitzungen, dem Besuch der Feuerwehrfeste in Balsbach und Preunschen 2022, dem Schlachtfest 2020, den Grillfesten 2020 und 2022, dem Polterabend bei einem Feuerwehrkameraden und der gelungenen Einweihung des ersten neuen TSF-W, das man 2020 noch abholen, aber erst zwei Jahre später weihen konnte, sowie von der Winterfeier, die im letzten Jahr endlich wieder stattfinden konnte.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete Christian Galm, der die Kasse mit Alexander Galm führt. Die Kassenprüfer Karl Herkert und Mithat Hadzic bestätigten ihnen eine saubere und einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Per Handschlag wurden Dominik Weber als Quereinsteiger und Markus Bayer als letztes Mitglied der Jugendwehr in die aktive Wehr übernommen.

Mit großem Dank und Präsenten wurden Ehrenkommandant Rudi Reichert und der langjährige Schriftführer und immer hilfsbereite Konrad Galm in die Alterswehr und das Projekt 65plus „übernommen“.

Engagement gewürdigt

Ersterer hatte bis auf den Atemschutzgeräteträger alle Feuerwehrausbildungen genossen, war bereits 1976 Festausschussmitglied, danach Kassenprüfer, Schriftführer und schließlich 30 Jahre lang Abteilungskommandant bevor er noch fünf Jahre als stellvertretender Abteilungsleiter beriet und 2019 zum Ehrenkommandant ernannt wurde. Eines seiner größten Ziele war die Beschaffung eines Fahrzeugs für Langenelz gewesen, was ihm auch zweimal gelungen war.

Konrad Galm kam mit 17 zur Feuerwehr, war Ausschussmitglied, 31 Jahre lang Schriftführer und stellte seinen Fuhrpark, wann immer es nötig war, zur Verfügung.

Im Weiteren wurde Holger Münch für 25 Jahre im aktiven sowie Manfred Münch für 50 Jahre im aktiven und ehrenamtlichen Dienst gewürdigt. Manfred Münch war bei Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold dabei gewesen, war elf Jahre stellvertretender Abteilungskommandant und 21 Jahre Kassier sowie 25 Jahre im Gesamtausschuss.

Nach diesem würdevollen Tagesordnungspunkt ergaben die ebenfalls erfreulich verlaufenden turnusgemäßen Wahlen unter Leitung von Kommandant Markus Peiss folgendes einstimmiges Ergebnis: Kassier Alexander Galm, Schriftführer Christian Meixner, Ausschuss Uwe Mechler, Markus Ranisavljevic und Karsten Münch, wobei letzterer auch in den Gesamtausschuss gewählt wurde, Kassenprüfer Carlo Herkert und Mithat Hadzic.

Aus ihren Ehrenämtern verabschiedet wurden mit einem Weinpräsent als Dank Ausschussmitglied Dominik Grimm, Kassier Christian Galm und Kassenprüfer Karl Herkert.

Ortsvorsteher Markus Späth dankte allen Floriansjüngern, aber besonders den Geehrten und den neuen „Alterswehrlern“ für den steten Einsatz und das herausragende Engagement.

Er betonte, dass die Berichtsjahre besonders schwierig gewesen seien, weil die Einsätze ohne nennenswerte Übungsabende funktionieren mussten und die Kameradschaft zwangsläufig zu kurz gekommen sei.

Kommandant Markus Peiss bestätigte seinen Vorredner, dankte seinen Stellvertretern Manfred Müller, Holger Münch und Marco Müller und erläuterte, dass die Mudauer Gesamtwehr aktuell aus 64 Kameraden in der Alterswehr, 66 Jugendwehrlern und 232 Aktiven besteht, die in diesen drei Jahren 169 Einsätze zu bewältigen hatten, wobei 18 Personen gerettet werden konnten, aber auch drei Tote zu beklagen seien.

Man habe sich aber über zahlreiche Neuanschaffungen freuen können und der Feuerwehrbedarfsplan werde neu fortgeschrieben.

Bevor Holger Münch die zügig verlaufene Versammlung schloss, gab er noch Termine wie Eierpicken am 2. April, 1. Mai-Bewirtung mit Arbeitseinsätzen, das Grillfest am 1. Juli, den Ausflug im September sowie die Winterfeier am 29. Dezember bekannt. L.M.