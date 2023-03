Gruppe mit starkem Engagement

Hardheim. Als „aktive, starke und engagierte Gruppe“ bezeichnete Bürgermeister Stefan Grimm die Gemeinschaft Wohneigentum bei deren Jahreshauptversammlung, die am Mittwoch im Pfarrheim stattfand. Das hatte seinen Grund: Die Berichte des Vorstands wiesen zahlreiche interessante Aktivitäten aus, die ohne starkes Engagement nicht zu realisieren wären.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinschaftsleiterin Irene Leiblein trug nach Begrüßung und Totenehrung ihren Bericht vor. Sie erinnerte an den Besuch überregionaler Veranstaltungen und gab Informationen aus dem Bezirksverband weiter. Vor Ort sehr erfolgreich war die Teilnahme am Streuobstwiesenprogramm des Landes Baden-Württemberg, in dessen Rahmen die gemeldeten Bäume zweimal in fünf Jahren zu schneiden sind. „2022 wurden 417 Bäume geschnitten“, betonte Leiblein und dankte neben den rührigen Helfern auch dem Bauhof für die gute Zusammenarbeit. „Mehr Helfer wären allerdings wünschenswert“, merkte sie an.

Sammelaktion ein Volltreffer

Ein Volltreffer war auch die Apfelsammelaktion mit den Siebtklässlern des Walter-Hohmann-Schulverbunds: „Wir haben rund 5500 Kilogramm Äpfel geerntet, die zu Saft weiter verarbeitet wurden. Der Erlös ging in die Klassenkassen“, berichtete Irene Leiblein. Die Wiederholung sei fest angedacht: „Es ist wichtig, die Jugend auf die heimische Pflanzenwelt und die Bedeutung des regionalen Streuobsts hinzuweisen – und es macht richtig Spaß“, bemerkte sie.

Mehr zum Thema Gemeinschaft Wohneigentum Hardheim Der „Odenwälder“ setzt eine Tradition fort Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Seelsorgeeinheit Bretzingen: Mitte März soll die Sanierung der Kirche starten Mehr erfahren

Abschließend gab sie bekannt, dass man jährlich die „Obstsorte des Jahres“ des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald pflanze, heuer den „Odenwälder Apfel“ (die FN berichteten), und die Streuobstpädagogin Monika Frisch mit zwei Schulklassen Bäume pflanzte und schmackhaften Saft presste.

Schriftführerin Adele Sauer ergänzte die Ausführung mit dem Hinweis auf sechs Vorstandssitzungen und aktuell 238 Mitglieder, freute sich aber auch über diverse Veranstaltungen:. „Angebote wie der Einkaufsabend, die Winterwanderung und das sehr gut besuchte Grillfest unter den Linden mit Kirchenführungen fanden 2022 wieder statt“, freute sie sich.

Über die Frauengruppe informierte Karin Fieger für die verhinderte Birgit Grimm: „Wir haben den Osterbrunnen geziert, eine Ausstellung besucht und trafen uns zu geselligen Nachmittagen“, führte sie aus. Gerätewart Waldemar Bischof informierte über den Gerätebestand und das Ausleihverhalten: „Vor allem der Vertikutierer war beliebt“, ließ er wissen und leitete über zu Kassier Franz Nachtnebel.

Dieser beleuchtete ausführlich die Finanzlage, ehe die Revisoren Hildegard Grimm-Gotthardt und Willi Martini einwandfreie Kassenführung bestätigten. Die Entlastung nahm Landesvorstandsmitglied Peter Sitte (Adelsheim) vor, der „Top-Arbeit in jeder Beziehung“ lobte und Neues aus dem Landesverband bekanntgab. Im selben Atemzug bezeichnete er die Hardheimer „Siedler“ als „sehr agilen und umtriebigen Verband“.

Mit weiteren Grußworten ergänzten Annemarie Sitte (Kreativ- und Frauengruppenbeauftragte des Bezirks Neckar-Odenwald und Jugendbeauftragte des Landesverbands Baden-Württemberg) und Bürgermeister Stefan Grimm die Tagesordnung. Während Annemarie Sitte über Angebote wie das Vielseitigkeitstraining informierte und die „exzellente Vorstandsarbeit“ hervorhob, bezeichnete Stefan Grimm die Gemeinschaft Wohneigentum als Vermittler wertvoller Hinweise und echter Geselligkeit: „Machen Sie weiter so!“, bemerkte er.

Mitglieder geehrt

Schließlich nahm Irene Leiblein zahlreiche Ehrungen vor. Für jeweils 25-jährige Treue zeichnete sie Michael Klindworth, Walter Faulhaber, Simone Richter und Waltraud Schmollinger mit der Silbernen Ehrennadel aus; die Goldene Ehrennadel für jeweils 40 Jahre ging an Wilhelm Klindworth, Hildegard Wanitschek, Hedwig Cziep, Helmut Berberich und Richard Wolfmüller.

In eigener Sache dankte die Gemeinschaftsleiterin allen Aktiven inklusive den Austrägern der Monatsschrift „Familienheim und Garten“: Hier sorgen Maria und Hermann Konrad, Birgit Grimm und Gerlinde Schneider für die Zustellung. Mit einem informativen Sachreferat klang der Abend aus: Hardheims Wassermeister Tobias Bouslair unterrichtete die Versammlung über das örtliche Wassersystem. ad