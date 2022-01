Chefredakteur Dieter Schwab: Die Redaktion geführt - die FN geprägt

Als Dieter Schwab 1978 ins Berufsleben startete, entstanden die Fränkischen Nachrichten noch im Bleisatz. An Smartphone, E-Mail und Internet war nicht zu denken. Die Faxgeräte in den Redaktionen hatten Schrankgröße, die Texte der Redakteure wurden auf mechanischen Schreibmaschinen getippt. „Heute wissen viele gar nicht mehr, was ein Faxgerät überhaupt ist“, sagt der scheidende Chefredakteur,

...