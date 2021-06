Fabian Greulich neu in der FN-Chefredaktion

Tauberbischofsheim. Fabian Greulich (42) wurde zum 1. Juli neben Dieter Schwab zum weiteren Chefredakteur der Fränkischen Nachrichten ernannt. Vorgesehen ist, dass Dieter Schwab nach einer Übergabephase zum 31. Dezember in den Ruhestand eintritt und Fabian Greulich die Chefredaktion alleine übernehmen wird. Schwab wird dem Haus auch danach verbunden bleiben.

Erfahrener Redakteur

Fabian Greulich („gf“) ist in Neuss am Rhein geboren und ein echtes FN-Eigengewächs. Bereits ab 1995 war er zunächst als Praktikant und freier Mitarbeiter für die FN im Einsatz.

1999 wurde er Volontär in der Redaktion Buchen und ab 2001 Redakteur, ebenfalls in Buchen. Seit Januar 2016 ist der zweifache Familienvater Redaktionsleiter für die Lokalausgaben Tauberbischofsheim und Wertheim sowie den Regionalteil der FN. In den vergangenen Monaten vertrat er darüber hinaus den aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Chefredakteur.

Der 42-Jährige verfügt somit über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Redaktion der Fränkischen Nachrichten.

Fließender Übergang

Jochen Eichelmann, Geschäftsführer der Fränkischen Nachrichten Verlags-GmbH: „Mit Fabian Greulich haben wir eine junge, dynamische Redaktionspersönlichkeit aus den eigenen Reihen für diese verantwortungsvolle Aufgabe in der Main-Tauber-Odenwald-Region gewinnen können. Greulich wird mit seiner lokalen Kenntnis und seiner Erfahrung im Bereich der neuen Medien die Zukunft der Fränkischen Nachrichten mitgestalten. Gleichzeitig wird ein fließender Übergang innerhalb der Chefredaktion der Fränkischen Nachrichten ermöglicht. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit.“

„Fabian Greulich, der in den Fränkischen Nachrichten groß geworden ist, ist die richtige Wahl. Er hat mein Vertrauen und das der Redaktion“, kommentierte Dieter Schwab die Entscheidung der Geschäftsführung. red

