Benedikt Baumann zum neuen Obermeister gewählt

Main-Tauber-Kreis. Anlässlich der Mitgliederversammlung der Maler-, Lackierer- und Stuckateur-Innung Main-Tauber-Kreis wurde im Haus des Handwerks in Tauberbischofsheim die Führung der Innung sowie Vorstand und Delegierte für die nächsten drei Jahre neu gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung ging Obermeister Gerhard Baumann auf die Auswirkungen der Corona Pandemie und des Ukraine-Krieges auf die Materialverfügbarkeit und die gestiegenen Preise ein. Des Weiteren informierte er über seine Teilnahme an der Regionalen Schulkonferenz an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim stattfand. Bereits im Vorfeld suchte Baumann das Gespräch mit MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart.

Im Anschluss informierte Schulleiter Hermann Ruppert über die aktuelle Situation in der Berufsschule. Das Handwerk befindet sich in einem Konkurrenzkampf mit der Industrie. Die Betriebe müssten versuchen Anreize für eine Ausbildung im Handwerk zu setzen. Die Anmeldezahlen seien für diesen Sommer noch verbesserungsbedürftig. „Es muss unser aller Anstrengung sein diese Zahlen zu steigern. Dafür wird die Unterstützung jedes einzelnen Betriebes gebraucht“, betonte Ruppert. Der Schulleiter erläuterte nochmals ausführlich das Procedere des Hinweisverfahrens. Am Sonntag, 17. Juli 2022, findet an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim ein Tag der offenen Tür statt.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Großes Firmenjubiläum gefeiert Weikersheim: "Hieber" mit fünfzig Jahren und einem mehr Mehr erfahren

Nach dem Vortrag der Jahresrechnungen durch die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Angelika Gold und Abnahme durch die Versammlung führte Gold die satzungsmäßige Neuwahl des Obermeisters und des Vorstands durch. Obermeister Gerhard Baumann hatte bereits in der vorausgehenden Vorstandssitzung signalisiert, seinen Posten in jüngere Hände zu geben. In geheimer Wahl sprachen die anwesenden Innungsmitglieder Benedikt Baumann ihr volles Vertrauen aus. Somit steht Benedikt Baumann von der Baumann GmbH aus Dittwar für die kommenden drei Jahre der Innung vor. Der neu gewählte Obermeister sicherte zu, sich für die Belange der Innung und deren Mitglieder einzusetzen.

Stellvertretender Obermeister bleibt Wolfgang Ulshöfer aus Edelfingen. Christian Faul aus Unterbalbach übernimmt ab sofort das Amt seines Vaters Werner Faul. Er ist neuer Lehrlingswart. Weitere Vorstandsmitglieder sind Schriftführer Uwe Kraft aus Nassig und Kassenwart Manfred Deckert aus Ilmspan. Manfred Deckert übernimmt zusätzlich das Amt des Prüfungsvorsitzenden, welches Paul Berberich aus Uissigheim nach über 20 Jahren als Prüfungsvorsitzender abgibt.

Zusätzlich konnten zwei weitere Beisitzer für die Innungsarbeit gewonnen werden. Mario Keppner (Alfons Keppner GmbH, Wittighausen) sowie Klaus Dinziol (Dinziol Malerwerkstatt GmbH, Reicholzheim) unterstützen den Vorstand ab sofort.

Ferhat Yumurtaci, Boxberg, und Jens Nied, Bad Mergentheim,bleiben als Kassenprüfer. Jens Nied wird zudem den Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten unterstützen.

Im Anschluss an die Neuwahlen stellte der Stellvertretende Obermeister Wolfgang Ulshöfer den Antrag Gerhard Baumann zum Ehrenobermeister zu ernennen. Gerhard Baumann wurde am 2. Juni 2002 zum Obermeister gewählt, zuvor war er bereits einige Jahre stellvertretender Obermeister. Die Mitgliederversammlung folgte diesem Antrag einstimmig und dankte Gerhard Baumann für die vielen erfolgreichen Jahre an der Spitze der Maler-, Lackierer- und Stuckateur-Innung .