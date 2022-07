Zahl der Sänger stark gesunken

Waldhausen. Auch wenn sich die Zahl der aktiven Sänger in der Corona-Phase nahezu halbiert hat, der Gesangverein Liederkranz lebt noch. Im Mittelpunkt der Generalversammlung standen der Rückblick auf die vergangenen drei Jahre, vereinsinterne Ehrungen sowie Neuwahlen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Haber und dem Totengedenken berichtete er über die vergangenen drei Jahre. Ende 2021 fanden drei Probeabende statt, ansonsten wurde das Vereinsleben fast zwei Jahre komplett auf Eis gelegt. Er rief die zahlreichen runden Geburtstage der Chormitglieder in 2019 in Erinnerung, zu deren Ehren fast immer ein Ständchen gesungen wurde. Haber erinnerte ebenso an die Gottesdienste in der Pfarrkirche, die der Chor würdig umrahmte sowie die Auftritte anlässlich der Seniorenfeier und im Caritas Pflegeheim. Als besonderen Höhepunkt erwähnte er das Open-Air-Konzert des Vereins Mitte Juli 2019 im Schulhof in Waldhausen.

Für die aus persönlichen Gründen zurückgetretene Schriftführerin Antonia Arnold verlas Gabi Baumann deren Bericht über die Vorstandssitzungen und Vereinsaktivitäten. In ihrer Funktion als Hauptkassiererin zog Baumann anschließend ein positives Fazit über die Kassenbewegungen. Bernhard Haag, der zusammen mit Dieter Weber die Bücher geprüft hatte, bescheinigte ihr eine tadellose Kassenführung, so dass ihre einstimmige Entlastung lediglich Formsache war.

„Nach einem großartigen und erfolgreichen Jahr 2019“, so Dirigent Christian Roos in seinem Bericht, „kam für den Chor im Jahr 2020 der Supergau, denn der Probebetrieb musste von heute auf morgen eingestellt werden und was mindestens ebenso schmerzlich war: es fehlten die zwischenmenschlichen Begegnungen, das gesamte soziale Leben“. Nach einigen wenigen Proben während Corona trag man sich Ende Mai wieder im Proberaum zur wöchentlichen Singstunde. Dies allerdings nur noch mit rund der Hälfte der Sänger, der Rest musste hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen die aktive Sangestätigkeit beenden oder verzichtete aus persönlichen Gründen auf eine weitere Teilnahme. Dennoch war die Probenpause aus Sicht von Roos vor allem aus Fürsorgepflicht gegenüber den Sängern der richtige Weg. Er ist und bleibe Optimist und erhoffe sich wieder einen geregelten Probebetrieb mit bald wieder 30 Sängern.

Es folgten vereinsinterne Ehrungen. Für zehn Jahre aktives Singen wurden Gerhard Kapaun (2020), Gabi Baumann, Michael Kovacs, Bernhard Megler (2021) und Marita und Helge Binnig (2022) geehrt. Bereits 20 Jahre singen Gabriele Kehl und Ewald Ernst (2020), 50 Jahre Bruno Egenberger und Otto Leix (2020) sowie Ilse Haber (2021), auf 60 Jahre bringen es Annemarie Egenberger, Margot Leix und Ernst Kaufmann (2020). Auf nahezu einmalige 70 Jahre aktives Singen konnte Artur Baumbusch ebenfalls bereits im Jahr 2020 zu Recht stolz sein.

Die Ehrungen für 50 und 60 aktive Sangestätigkeit seitens des Sängerkreises Buchen fanden in 2021 bei einer Ehrungsmatinee in der Nibelungenhalle in Walldürn statt. Es folgte die Ehrung für besonders eifrigen Probenbesuch in 2019. Mit einem Präsent wurden Irmgard Schmitt, Bernhard Haag und Dirigent Christian Roos belohnt, da sie an keiner der 44 Proben fehlten.

Ortsvorsteher Leix leitete die Entlastung des Vorstands ein sowie die Wahl des Vorsitzenden, die erwartungsgemäß Thomas Haber für die nächsten beiden Jahre bestätigte. Auch die stellvertretende Vorsitzende Heike Nawotka wurde wiedergewählt. Sie wird auch das Amt der Schriftführerin wahrnehmen. Hauptkassiererin bleibt Gabi Baumann, Gabi Kehl ihre Stellvertreterin. Als Beisitzer fungieren weiterhin Ewald Ernst, Martin Fenz und Reinhold Blatz. Marianne Blatz wurde neu in diese Funktion gewählt. Vertreter der passiven Mitglieder bleibt weiterhin Heinrich Haber. Fähnrich ist weiterhin Reinhold Blatz, der auch zusammen mit Ewald Ernst Notenwart bleibt. Die Anwesenheitsliste führte auch künftig Irmgard Schmitt und die Kasse wird wieder von Dieter Weber und Bernhard Haag geprüft werden. woli