Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt

Kupprichhausen. Auch wenn Corona so manches an Aktivitäten und Übungen in den vergangenen zwei Jahren eingeschränkt oder gar unmöglich machte, war die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrabteilung Kupprichhausen stets gewährleistet, wie man den Tätigkeitsberichten bei der Jahreshauptversammlung entnehmen konnte. Auch im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung, die Verstärkung bei den Aktiven wie auch in der Aus- und Fortbildung hat man die Hände nicht in den Schoß gelegt. Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Andreas Gehrig übermittelte Harry Schroth die Grüße der Stadtfeuerwehr. Hier zeige sich, dass auch eine kleine Wehr ein wichtiger Baustein in der Boxberger Gesamtfeuerwehr darstelle. Wie wichtig das Zusammenwirken und Miteinander der einzelnen Abteilungswehren ist, zeige sich besonders bei Großschadenslagen die in den vergangenen Jahren den Einsatz der Boxberger Gesamtfeuerwehr besonders gefordert haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem Schriftführer Wolfgang Schweizer das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung verlesen hatte, gab er in seinem Jahresbericht einen Überblick über die Aktivitäten in den vergangenen Berichtsjahren 2020/2021. Coronabedingt kam das örtliche gesellschaftliche Engagement der Wehr, aber teilweise auch das Übungswesen nahezu zum Erliegen. Trotz allem wurden Übungen im Rahmen der Coronabedingungen durchgeführt. Gefordert waren die Aktiven in den Jahren 2020 /2021 bei vier Feuerwehreinsätzen. Auch bei der Nachwuchsgewinnung sowie bei der Aus- und Fortbildung gab es Positives zu berichten, so dass man in der Abteilungswehr auch für die Zukunft gut gerüstet ist.

Ergänzend gab Abteilungskommandant Andreas Gehrig in seinem Kommandantenbericht einen Überblick über den aktuellen Sachstand der Abteilungswehr. Derzeit umfasst die Wehr 33 Wehrleute von denen 15 der aktiven Wehr, 15 der Alterswehr und drei der Jugendfeuerwehr angehören. Erfreulich sei, dass weitere vier Jugendliche für die Jugendfeuerwehr gewonnen und vier Feuerwehrleute neu in die Aktivenwehr aufgenommen werden konnten. Dank sagte er allen, die dazu beigetragen haben, dass die Abteilungswehr Kupprichhausen sowohl in der Coronazeit ihre Einsatzbereitschaft bewiesen, sich aber auch „Fit für die Zukunft“ gemacht habe.

Mehr zum Thema Generalversammlung Trotz Corona stets einsatzbereit Mehr erfahren Feuerwehr Hardheim Neue Führungsspitze gewählt Mehr erfahren Freiwillige Feuerwehr Walldürn „Auf unsere Feuerwehr ist stets Verlass“ Mehr erfahren

Wenig Bewegung gab es in der Coranazeit auch bei den Kassengeschäften, wie dem Bericht von Kassierer Hartmut Noe zu entnehmen war, der von Schriftführer Wolfgang Schweizer für den erkrankten Kassierer vorgetragen wurde. Für die Aufgaben der Zukunft könne man auf eine solide Finanzbasis bauen.

Dies konnte auch Lars Kilian, der zusammen mit Sascha Hasenfuß die Kasse geprüft hatte, in seinem Bericht der Versammlung mitteilen. Sein Antrag auf Entlastung von Kassier und Vorstand fand die einstimmige Zustimmung der Versammlungsteilnehmer.

Danach standen Wahlen auf der Tagesordnung. Mit der Durchführung wurde Bürgermeisterin Heidrun Beck betraut. Bevor sie in die Wahlhandlung einstieg überbrachte sie die Grüße der Stadt. Sie dankte der Wehr für ihren freiwilligen, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger von Kupprichhausen aber auch der gesamten Stadt. Gut und besonders wichtig sei, dass man großen Wert auf die Nachwuchsarbeit legen, nur so könnten Führungsaufgaben in der Zukunft auf jüngere Schultern verteilt werden. Auch lobte sie das Engagement r im gesellschaftlichen Leben des Dorfes.

Bei den sich anschließenden Neuwahlen zum Abteilungsvorstand wurden Hartmut Noe als Kassierer und Wolfgang Schweizer als Schriftführer von der Versammlung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für den aus Altersgründen ausgeschiedenen Maschinisten Willi Hofbauer wurde Janik Keppner als Nachfolger in das Maschinistenamt gewählt.

Gleich zwei sehr erfreuliche Tagesordnungspunkte gab es für Abteilungskommandant Andreas Gehrig noch zu erledigen. An Ingo Keppner und Holger Kaiser durfte er für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst die Dank- und Ehrenurkunde der Abteilungswehr sowie die Erinnerungsfigur des Feuerwehrmannes überreichen. Ebenso konnte er an diesem Abend gleich vier Feuermänner per Handschlag für den aktiven Dienst in der Abteilungswehr Kupprichhausen verpflichten. Es sind dies Lukas Baumann, Daniel Weis, Jonas Kilian und Nico Merseburger.

Abschließend wurden noch die Themen Handyalarmierung, Versicherungsschutz, Feuerwehrbedarfsplan sowie der Ausflug der Alterskameraden am 21 Juli diskutiert beziehungsweise besprochen.